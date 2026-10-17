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Nâng cao năng lực chiến đấu trên biển cho lực lượng hải đội dân quân thường trực

SGGPO

Ngày 17-10, tại TPHCM, Quân chủng Hải quân tổ chức bế mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực năm 2026.

Huấn luyện bắn mục tiêu trên biển
Huấn luyện bắn mục tiêu trên biển

Diễn ra từ ngày 5 đến 17-10, hội thi, hội thao do Quân chủng Hải quân phối hợp với các Quân khu 4, 5, 7 và 9 tổ chức, nhằm đánh giá chất lượng tàu, trình độ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng.

Các nội dung kiểm tra tập trung vào công tác cơ điện, vũ khí, khí tài - điện tử, hàng hải, chiến thuật tàu và phòng thủ dân sự.

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Phần thi sơ cứu người rơi xuống nước

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho 48 tập thể, 13 cá nhân đạt giải cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trao giấy khen cho 10 tập thể đạt giải ba và 12 tập thể đạt giải khuyến khích.

Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi, hội thao góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng làm chủ trang bị kỹ thuật và năng lực độc lập đi biển của lực lượng hải đội dân quân thường trực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

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Quân chủng Hải quân Hải đội Quân đội

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