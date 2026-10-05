Từ Học viện Hải quân, lan tỏa tình yêu biển đảo

Ngày 5-10, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM và Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM tổ chức giao lưu, tìm hiểu biển, đảo Việt Nam, trao đổi về tuyên truyền, giáo dục biển đảo và hợp tác khu vực.

Đoàn công tác do PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM, Trưởng khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM), làm trưởng đoàn. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân, chủ trì tiếp đoàn.

Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Trong chương trình, đoàn dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma; tham quan Phòng Truyền thống, Trung tâm Huấn luyện Mô phỏng tác chiến và Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn; nghe thông tin chuyên đề về biển đảo Việt Nam, môi trường an ninh và hợp tác trên biển trong khu vực.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan cho biết, những năm qua, Học viện Hải quân chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường hội nhập và đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Đoàn công tác tham quan, học tập thực tế tại Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Từ năm 2016 đến nay, Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn thực hiện 8 chuyến công tác đối ngoại quân sự kết hợp huấn luyện đường dài đến 7 quốc gia ASEAN. Tháng 9-2026, Học viện Hải quân tổ chức Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan Hải quân quốc tế năm 2026”, với 46 đại biểu quốc tế đến từ 12 quốc gia, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và khả năng phối hợp giữa học viên sĩ quan Hải quân Việt Nam với các nước.

Tại chương trình, hai bên thống nhất thời gian tới tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nhất là đối với thế hệ trẻ, về vị trí, vai trò của biển, đảo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp cận các vấn đề biển đảo từ góc nhìn hợp tác khu vực và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên tham quan Phòng Truyền thống Học viện Hải quân

Hai bên cũng trao đổi về ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; phát triển kỹ năng mềm cho học viên, tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện, dân vận, chính sách và hoạt động cộng đồng.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hải quân

Qua chương trình, cán bộ, giảng viên, sinh viên có thêm những hiểu biết về vị trí, vai trò của biển đảo, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới, nhất là đến thế hệ trẻ.

MẠNH THẮNG - HUY TỨ