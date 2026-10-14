Ngành dệt may, da giày chuyển dần từ gia công sang sản xuất có giá trị gia tăng

Ngày 14-10, tại TPHCM, Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may Việt Nam 2026 khai mạc, quy tụ 400 thương hiệu với 610 gian hàng đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Doanh nghiệp tìm hiểu công nghệ sản xuất hiện đại tại triển lãm ngành dệt may, da giày. Ảnh MINH XUÂN

Sự kiện do Hiệp hội dệt may Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, tập trung giới thiệu công nghệ sản xuất thông minh, tự động hóa và các giải pháp chuyển đổi xanh cho ngành dệt may, da giày.

Điểm nhấn của VTG 2026 là sự kết hợp với ba triển lãm chuyên ngành gồm Triển lãm quốc tế về máy móc và nguyên phụ liệu ngành da giày Việt Nam (VFM 2026), Triển lãm quốc tế về ngành dệt may và phụ liệu Việt Nam (VITATEX 2026), Triển lãm quốc tế về hóa chất và nhuộm Việt Nam (DYECHEM 2026). Qua đó, hình thành không gian kết nối toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nguyên liệu, dệt nhuộm đến may mặc, da giày, giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác và mở rộng chuỗi cung ứng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may Việt Nam 2026 tại TPHCM, ngày 14-10. Ảnh: MINH XUÂN

Nhiều dòng máy may, máy thêu vi tính, thiết bị in kỹ thuật số và hệ thống kiểm nghiệm chất lượng, giúp doanh nghiệp nâng hiệu suất, tiết giảm nguyên liệu và tăng độ chính xác trong sản xuất được giới thiệu trong sản xuất. Song song đó là các sản phẩm vải chức năng, sợi tự nhiên, vật liệu có khả năng truy xuất nguồn gốc và hóa chất nhuộm thân thiện môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, minh bạch chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp tìm hiểu công nghệ sản xuất hiện đại tại triển lãm ngành dệt may, da giày.

﻿Ảnh MINH XUÂN

Trong lĩnh vực da giày, các công nghệ mới bao phủ nhiều công đoạn, từ xử lý nguyên liệu, tạo hình, dán đế đến kiểm tra thành phẩm, hướng đến nâng năng suất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Triển lãm diễn ra từ ngày 14 đến 17-10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM. Thông qua kết nối công nghệ, nguyên phụ liệu và các giải pháp sản xuất bền vững, Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may Việt Nam 2026 được kỳ vọng thúc đẩy ngành dệt may, da giày Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước chuyển từ gia công sang sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu đan TPHCM, nhận định ngành dệt may Việt Nam đang chịu sức ép ngày càng lớn về năng suất, chất lượng và các tiêu chuẩn môi trường quốc tế, đòi hỏi doanh nghiệp phải đẩy nhanh đổi mới công nghệ.

Theo số liệu Cục Hải quan, 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 30,32 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng còn khiêm tốn đặt ra yêu cầu chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang nâng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng.

MINH XUÂN