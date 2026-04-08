22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may

Ngày 8-4, Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may (SaigonTex - SaigonFabric 2026) đã khai mạc tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng và đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm

Triển lãm SaigonTex - SaigonFabric 2026 có quy mô diện tích trưng bày trên 30.000 m², với trên 1.000 doanh nghiệp tham gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Ấn Độ, Bỉ, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hà Lan, Mỹ, Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, đặc khu Hồng Công (Trung Quốc), Nhật Bản, Australia... và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2025 đạt 46,2 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2024, duy trì vị trí top 3 xuất khẩu dệt may toàn cầu, xuất siêu đạt 21 tỷ USD, tiếp tục là ngành đóng góp lớn vào cán cân thương mại quốc gia.

Triển lãm là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp dệt may trong và ngoài nước tiếp cận những thiết bị, công nghệ hiện đại, nguyên phụ liệu thân thiện, bền vững. Đây cũng là dịp để kết nối các đối tác uy tín, các thị trường, khách hàng tiềm năng, thúc đẩy giao thương, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa, đáp ứng quy tắc xuất xứ đòi hỏi của các hiệp định thương mại.

Dự kiến, Triển lãm thu hút hơn 32.000 khách tham quan.



Khách tham quan triển lãm

THỤY VŨ