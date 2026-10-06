Chính trị

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

SGGPO

Ngày 6-10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Trung ương và các đại biểu thảo luận tại hội trường vào buổi sáng, làm việc tại tổ vào buổi chiều.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: TTXVN
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai, buổi sáng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận 3 nội dung:

- Đề án xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

- Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận 3 nội dung:

- Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”.

- Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28-8-2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

- Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thay thế Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ngày 7-10, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

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LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Hội nghị Trung ương Quy định số 21-QĐ/TW Tăng cường xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phiên làm việc Chỉnh đốn Tô Lâm

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