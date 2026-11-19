Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 1: Ngày 30-11-2026, lúc 8 giờ , ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại UBND phường Phú An (số 143 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Phú An) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các phường: Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Bình Dương. Ngày 1-12-2026, lúc 14 giờ , ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Hòa (số 79A, tổ 2B, khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các phường: Thuận An, Thuận Giao, An Phú, Lái Thiêu.

- Tổ ĐBQH số 2: Ngày 27-11-2026, lúc 8 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường UBND phường Long Nguyên (AĐ151, khu phố An Điền, phường Long Nguyên) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các xã/phường: Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Tây Nam, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Hòa Lợi. Ngày 27-11-2026, lúc 14 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường Đảng ủy xã An Long (số 203, ĐH507, ấp Phú Bằng, xã An Long) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các xã/phường: Tân Uyên, Bình Cơ, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân, Phú Giáo.

- Tổ ĐBQH số 3: Ngày 26-11-2026, lúc 8 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở Đảng ủy phường Hiệp Bình (số 2, đường số 5, khu phố 19, phường Hiệp Bình). Ngày 26-11-2026, lúc 14 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở UBND phường Tam Bình (số 707, Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình). Ngày 27-11-2026, lúc 8 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vĩnh Tân (Số 215, đường ĐT741, khu phố Tân Bình A, phường Vĩnh Tân).

- Tổ ĐBQH số 4: Ngày 27-11-2026, lúc 8 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường C, UBND xã Châu Đức (ấp Liên Lộc, xã Châu Đức) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các xã/phường: Tân Hải, Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Thành, Châu Pha. Ngày 27-11-2026, lúc 14 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường Đảng ủy phường Long Hương (số 499, đường Lê Trọng Tấn, khu phố Tân Hưng, phường Long Hương) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các xã/phường: Vũng Tàu, Bà Rịa, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn.

- Tổ ĐBQH số 5: Ngày 28-11-2026, lúc 8 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường UBND xã Bàu Lâm (Tỉnh lộ 328, ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các xã: Xuyên Mộc, Bình Châu, Bình Giã, Hòa Hiệp, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hồ Tràm. Ngày 28-11-2026, lúc 14 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường Đảng ủy xã Long Điền (số 1939 Quốc lộ 55, xã Long Điền) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các xã: Đất Đỏ, Tam Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Kim Long, Long Hải, Phước Hải và đặc khu Côn Đảo.

- Tổ ĐBQH số 6: Ngày 26-11-2026, lúc 14 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường Trung tâm chính trị phường An Đông (số 205 đường An Dương Vương, phường An Đông) kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các phường: Chợ Quán, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài, Xuân Hòa, Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Bình Tiên.

- Tổ ĐBQH số 7: Ngày 30-11-2026, lúc 8 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở UBND xã Nhà Bè (330-332 Nguyễn Bình, Ấp 16, xã Nhà Bè) kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các xã/phường: Cát Lái, Tân Mỹ, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Phú Thuận, Tân Thuận, Xóm Chiếu, Hiệp Phước, Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An.

- Tổ ĐBQH số 8: Ngày 27-11-2026, lúc 8 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường HĐND – UBND phường Phú Thọ, cơ sở 2 (số 35-37 Bình Thới, phường Phú Thọ) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các phường: Hòa Bình, An Lạc, Minh Phụng, Phú Lâm, Bình Thới. Ngày 27-11-2026, lúc 14 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở Đảng ủy – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhì (số 06 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các phường: Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Phú Thọ Hòa, Tân Phú.

- Tổ ĐBQH số 9: Ngày 25-11-2026, lúc 14 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường Đảng ủy phường Gia Định (số 134 Lê Văn Duyệt, phường Gia Định) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các phường: Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Bình Lợi Trung, An Khánh, An Hội Đông, Gò Vấp, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Hạnh Thông.

- Tổ ĐBQH số 10: Ngày 27-11-2026, lúc 8 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa (621 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các phường: Bình Tân, Bình Trị Đông, Tân Tạo. Ngày 27-11-2026, lúc 14 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Trụ sở Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận (số 70/42 Đông Hưng Thuận 11, phường Đông Hưng Thuận) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các phường: An Phú Đông, Trung Mỹ Tây, Thới An, Tân Thới Hiệp.

- Tổ ĐBQH số 11: Ngày 30-11-2026, lúc 8 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường HĐND - UBND phường Linh Xuân (số 1262, đường Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các phường: Thủ Đức, Đông Hòa, Tăng Nhơn Phú. Ngày 30-11-2026, lúc 14 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Trường Cao đẳng Công thương (số 20, đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các phường: Long Phước, Bình Trưng, Long Bình, Long Trường.

- Tổ ĐBQH số 12: Ngày 23-11-2026, lúc 14 giờ 30 phút, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường UBND xã Hóc Môn (số 11 đường Lý Thường Kiệt, xã Hóc Môn) kết nối trực tuyến với các điểm cầu xã, phường: Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Bình Mỹ, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

- Tổ ĐBQH số 13: Ngày 2-12-2026, lúc 8 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường Đảng ủy phường Phú Định (số 450, đường Phú Định) kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các phường: Chánh Hưng, Bình Đông. Ngày 2-12-2026, lúc 14 giờ, ĐBQH tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh (số 345, đường Trịnh Như Khuê, ấp 5, xã Bình Chánh) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các xã, phường: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Hưng Long, Tân Nhựt, Bình Hưng.

VĂN MINH