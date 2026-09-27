Nhiệt độ TPHCM và Nam bộ tăng trong những ngày tới

Trong 10 ngày tới, hình thế gây mưa tại Nam bộ suy yếu, mưa giảm và nắng nhiều hơn; nhiệt độ phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM và Nam bộ có xu thế giảm mưa, có nắng và tăng nhiệt trong những ngày tới. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Sáng 27-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, hôm nay, TPHCM và Nam bộ có nắng. Từ sáng đến trưa, hầu hết khu vực tạnh ráo, miền Tây có mưa rào cục bộ. Chiều và tối, mưa dông xuất hiện rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Phạm vi và lượng mưa giảm so với những ngày qua.

Từ ngày 28 đến 30-9, mưa tiếp tục giảm khi trường phân kỳ (hình thế khí quyển khiến không khí phân tán, hạn chế hình thành mây và mưa) chi phối mạnh hơn thời tiết của khu vực. Ban ngày trời nắng, chiều tối mưa dông xảy ra ở khoảng 1/3 diện tích của Nam bộ, có nơi mưa vừa, mưa to nhưng chỉ xảy ra cục bộ ở một số nơi.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn dự báo, sang đầu tháng 10, mưa có xu hướng tăng nhẹ khi trường phân kỳ suy yếu. Tuy nhiên thời tiết vẫn chủ đạo ngày nắng, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo dự báo của Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, nhiệt độ Nam bộ trong 10 ngày tới có xu hướng tăng, phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; thời tiết có lúc oi nóng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, triều cường đang xuất hiện ở Nam bộ, lặp lại vào các khung giờ sáng sớm và chiều trong những ngày tới. Theo dự báo của Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, triều cường có khả năng đạt đỉnh vào khoảng ngày 29-9.

PHÚC HẬU