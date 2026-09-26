Xã hội

TPHCM giảm mưa những ngày tới

SGGPO

Ngày 26-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, tại TPHCM và Nam bộ, dự báo thời tiết những ngày tới có xu hướng giảm mưa, nhưng chưa phải thời điểm kết thúc mùa mưa.

Dự báo trong tháng 10, mưa vừa, mưa to vẫn có khả năng xuất hiện ở TPHCM và Nam bộ. Tuy nhiên, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 5%-20%.

Đến tháng 11, lượng mưa tại Nam bộ thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 5%-15% và mùa mưa có khả năng kết thúc sớm.

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Hà Nội đang tăng nhiệt trở lại trước khi đón đợt không khí lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Sau hơn 1 tuần thời tiết dễ chịu nhờ mưa mát và chuyển sang tiết Thu, miền Bắc sẽ có những ngày oi nóng từ nay đến cuối tháng 9, trước khi xuất hiện đợt mưa dông mới do không khí lạnh tác động.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội trong các ngày 27 đến 30-9 phổ biến 32-34 độ C. Từ ngày 1-10, nhiệt độ giảm còn khoảng 31 độ C, kèm mưa rào và dông.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trước khi có đợt không khí lạnh mới tác động, nền nhiệt tại Hà Nội và một số tỉnh ở miền Bắc tăng cao vào buổi trưa, gây cảm giác nóng như mùa hè, nhất là vào các ngày 29 và 30-9, nhiệt độ có thể lên tới 35 độ C.

Thời tiết tại Hà Nội trong một ngày sẽ chênh lệch rõ giữa các khung giờ. Buổi sáng và tối tương đối mát, dễ chịu với nhiệt độ khoảng 23-25 độ C, nhưng về trưa tăng nhanh lên 34-35 độ C, nắng rát.

Sau đó, trong khoảng một tuần đầu tháng 10, Hà Nội và miền Bắc có thể có mưa nhiều ngày. Từ khoảng ngày 5 hoặc 6-10, miền Bắc chuyển lạnh.

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PHÚC HẬU

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TPHCM mưa dự báo thời tiết thời tiết hôm nay

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