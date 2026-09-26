Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hải Phòng

Ngày 26-9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Công điện số 67/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ngang Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, TP Hải Phòng vào sáng cùng ngày

Nội dung công điện nêu, vào hồi 1 giờ 25 phút ngày 26-9 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, TP Hải Phòng giữa xe máy và ô tô tải khiến 3 người tử vong tại chỗ. Đây là vụ tai nạn rất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân, người lao động trên địa bàn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; phối hợp với gia đình giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình nạn nhân gặp khó khăn.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý, nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn khác; khẩn trương khắc phục những bất cập, nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hải Phòng và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, nhất là đối với phương tiện là xe mô tô; kiên quyết không để tiếp tục xảy ra tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp, khu dân cư...; hướng dẫn việc tổ chức giao thông, bố trí hệ thống chiếu sáng, biển báo, cảnh báo và các giải pháp bảo đảm an toàn phù hợp với đặc điểm, điều kiện khai thác của từng tuyến đường.

LÂM NGUYÊN