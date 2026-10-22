Phát động 2 cuộc thi toàn quốc về hướng nghiệp, chuyển đổi số. Ảnh TÙNG THANH

Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026 khuyến khích người học, nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thể hiện góc nhìn về ngành nghề, cơ hội việc làm và con đường phát triển chuyên môn thông qua các video ngắn. Mỗi video có thời lượng từ 1 phút đến 1 phút 30 giây, phản ánh chân thực đặc điểm nghề nghiệp, triển vọng phát triển và những trải nghiệm gắn với thực tiễn học tập, lao động.

Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại Triệu Ngọc Lâm phát biểu tại lễ phát động. Ảnh TÙNG THANH

Nội dung cuộc thi tập trung vào 3 nhóm ngành gồm: công nghệ số và sáng tạo số; kỹ thuật, công nghệ và sản xuất xanh - thông minh; dịch vụ hiện đại và chăm sóc con người. Đây là những lĩnh vực gắn với sự thay đổi của thị trường lao động và nhu cầu về nguồn nhân lực có kỹ năng trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh.

Cuộc thi cũng ưu tiên tôn vinh những câu chuyện vượt khó, học nghề, lập nghiệp và tạo sinh kế tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Qua các sản phẩm dự thi, ban tổ chức kỳ vọng người học có thêm thông tin thực tế về ngành nghề, cơ hội việc làm, từ đó chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân. Thí sinh gửi bài dự thi từ ngày phát động đến hết ngày 30-11 qua chuyên trang chonnghechontuonglai.vn.

Phát động cuộc thi trực tuyến Chọn nghề- chọn tương lai. Ảnh TÙNG THANH

Tại đây, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, biểu dương những cá nhân, tập thể có đóng góp cụ thể trong ứng dụng công nghệ thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Cuộc thi viết đặt trọng tâm vào những nhân vật có thật, việc làm cụ thể và hiệu quả mang lại cho cộng đồng. Tác phẩm cần phản ánh người thật, việc thật, kèm từ 3 đến 5 ảnh minh họa. Đây là dịp giới thiệu những cá nhân, tập thể đang đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần hỗ trợ tiếp cận thông tin, nâng cao hiểu biết pháp luật và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế tại địa phương. Tác phẩm dự thi được gửi qua chuyên trang nguoimoduongso.vn đến hết ngày 30-11.

Cả 2 cuộc thi đều có giải nhất trị giá 30 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng khác.

Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD-ĐT) Trần Thanh Đạm phát biểu tại lễ phát động. Ảnh TÙNG THANH

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại nêu rõ, 2 cuộc thi có mục tiêu riêng nhưng cùng hướng đến việc phát hiện, lan tỏa những con người, câu chuyện và cách làm cụ thể; đưa tri thức, kỹ năng và cơ hội phát triển đến gần hơn với người học, người lao động và cộng đồng. Ông Triệu Ngọc Lâm kỳ vọng các tác phẩm dự thi góp phần định hướng nghề nghiệp đúng đắn, đồng thời lan tỏa những giá trị thiết thực của chuyển đổi số trong đời sống.

Ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (Bộ GD-ĐT), nhấn mạnh, người trẻ cần hiểu rõ năng lực bản thân, chủ động tìm hiểu thị trường lao động. Bên cạnh tay nghề chuyên môn, người lao động cần có năng lực số, tư duy sáng tạo và tinh thần học tập suốt đời. 2 cuộc thi góp phần kết nối nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng, hỗ trợ người trẻ lập nghiệp bền vững.

VĨNH XUÂN