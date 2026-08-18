Lễ phát động cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2026 diễn ra sáng 18-8, tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Các đại biểu phát động cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2026. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Cuộc thi do Bộ GD-ĐT, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức.

Theo Ban tổ chức, năm 2026 là lần thứ 15 tổ chức cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”.

Từ những mùa giải đầu tiên với vài ngàn bài dự thi, đến nay, cuộc thi đã nhận được hàng trăm ngàn tác phẩm từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Ông Doãn Hồng Hà, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ GD-ĐT phát biểu tại lễ phát động

Mỗi mùa giải là một lần những câu chuyện xúc động về tình thầy trò được kể lại. Qua từng trang viết mộc mạc, hình ảnh người thầy, người cô hiện lên chân thực, gần gũi nhưng cũng đầy thiêng liêng.

Đó có thể là lá thư viết vội trước ngày thi tốt nghiệp, hồi ức của một người đã trưởng thành nhưng vẫn nhớ dáng cô giáo bên khung cửa lớp; hay câu chuyện của học sinh vùng cao về những người thầy vượt suối, băng rừng mang con chữ đến với học trò…

Qua 15 năm, những câu chuyện ấy đã trở thành một nguồn tư liệu quý giá, như một “pho sử bằng cảm xúc” về nghề dạy học và mái trường Việt Nam.

Đông đảo học sinh tham dự lễ phát động cuộc thi. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Bước sang tuổi 15, cuộc thi tiếp tục được Bộ GD-ĐT, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức với tinh thần đổi mới, mở rộng hình thức tiếp nhận bài dự thi trên cả kênh truyền thống và nền tảng số.

Thể lệ quy định, nội dung tác phẩm dự thi xoay quanh những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, những kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc về thầy cô giáo mà tác giả kính trọng, yêu quý, hoặc những ảnh hưởng, tác động của thầy cô đến việc học tập, nhận thức, làm thay đổi cuộc sống của bản thân tác giả (hoặc người thân, bạn bè tác giả).

Cùng với đó là những tình huống sư phạm điển hình mà tác giả từng chứng kiến hoặc trải qua, cùng cách xử lý của thầy cô giáo, qua đó thể hiện năng lực nghề nghiệp, sự sáng tạo cũng như tình cảm dành cho học trò, cho nghề dạy học. Những tình cảm, kỷ niệm gắn bó sâu sắc với ngôi trường mà tác giả, hoặc người thân, bạn bè của tác giả từng và đang theo học.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: kể từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 31-10. Tác phẩm dự thi gửi về Phòng Trị sự Báo Giáo dục và Thời tại địa chỉ: 15 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam (TP Hà Nội). Địa chỉ email: cuocthi.gdtd@gmail.com.

LÂM NGUYÊN