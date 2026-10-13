Phát hiện phụ nữ 48 tuổi nhiễm sán dây bò, cảnh báo nguy cơ từ thịt bò tái

Người phụ nữ 48 tuổi gần như không có triệu chứng bất thường về tiêu hóa, được phát hiện sán dây bò dài 70cm qua nội soi đại trực tràng.

Hình ảnh sán dây bò được gắp qua nội soi. Ảnh: KIM LONG

Chiều 13-10, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về trường hợp một phụ nữ 48 tuổi, ở Lai Châu, được phát hiện nhiễm sán dây bò khi khám sức khỏe định kỳ.

Trước đó, người bệnh không ghi nhận biểu hiện bất thường về tiêu hóa. Ngày 30-9, trong quá trình nội soi đại trực tràng, BS Vũ Thị Ngọc Bích cùng ê kíp Viện Tiêu hóa Bạch Mai phát hiện một dải ký sinh trùng màu trắng, dẹt ở đoạn cuối hồi tràng, kéo dài đến đại tràng ngang.

Các bác sĩ dùng dụng cụ nội soi lấy ra một đoạn thân sán dài khoảng 70cm. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tại Khoa Vi sinh (Viện Xét nghiệm y học, Bệnh viện Bạch Mai), xác định mẫu phù hợp với sán dây bò (Taenia saginata).

Bác sĩ nội soi phát hiện sán dây bò trong lòng đại tràng người bệnh. Ảnh: KIM LONG

Sau thủ thuật, người bệnh được chuyển đến Phòng khám Bệnh nhiệt đới và viêm gan để đánh giá, tư vấn và điều trị bằng thuốc đặc hiệu theo chỉ định.

Theo BS Vũ Thị Ngọc Bích, người nhiễm bệnh này thường ít triệu chứng, thậm chí không nhận thấy bất thường. Việc lấy được một đoạn thân sán qua nội soi chưa đồng nghĩa ký sinh trùng đã được loại bỏ hoàn toàn, bởi phần đầu sán có thể vẫn bám ở ruột non và tiếp tục phát triển.

Sán dây bò lây nhiễm chủ yếu qua việc ăn thịt bò sống hoặc chưa nấu chín kỹ có chứa ấu trùng. Tại Việt Nam, các món như bò tái, bò nhúng tái, gỏi bò có thể tiềm ẩn nguy cơ nếu nguyên liệu nhiễm ấu trùng sán.

Người nhiễm bệnh có thể đau bụng, đầy hơi, buồn nôn, tiêu chảy, chán ăn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không có biểu hiện rõ rệt. Dấu hiệu đáng chú ý là phát hiện các đốt sán màu trắng trong phân hoặc trên quần áo.

Bác sĩ khuyến cáo người dân ăn chín, hạn chế thịt bò tái và lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Khi phát hiện đốt sán trong phân hoặc có dấu hiệu nghi ngờ, nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị phù hợp. Người bệnh không nên tự mua thuốc mà cần dùng đúng chỉ định, đồng thời tái khám khi được yêu cầu để đánh giá hiệu quả điều trị.

NGỌC DUNG