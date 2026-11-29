Lật cổ chân tưởng là chấn thương nhẹ nhưng có thể gây rách dây chằng, thậm chí gãy xương. Nếu xử trí không đúng cách, người bệnh có thể đau kéo dài, cổ chân yếu, dễ tái phát.

Bác sĩ thăm khám, điều trị cho bệnh nhân bị chấn thương cổ chân. Ảnh: Bệnh viện 19-8

Một lần bước hụt khiến chị Vân Anh, 35 tuổi, bị lật cổ chân, đau và sưng nhiều. Nghĩ chỉ bị trẹo chân thông thường, chị không đi khám mà tự chườm đá, xoa dầu tại nhà. Tuy nhiên, nhiều tháng sau, chị vẫn đau âm ỉ, khớp phát ra tiếng lục khục khi vận động nên quyết định đi khám. Bác sĩ xác định chị bị tổn thương dây chằng, khiến khớp giảm độ vững và tư vấn điều trị kết hợp phục hồi chức năng.

Lật cổ chân thường xảy ra khi bàn chân bị xoắn vặn đột ngột do bước hụt, trượt chân hoặc tiếp đất sai tư thế sau cú nhảy. Chấn thương phổ biến ở người chơi bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, tennis, nhưng cũng có thể gặp trong sinh hoạt hằng ngày như ngã xe, trượt chân hoặc đi giày cao gót.

TS-BS Mai Đắc Việt, Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết lật cổ chân là chấn thương vùng mặt ngoài cổ chân, khiến dây chằng quanh khớp bị giãn, rách hoặc đứt. Khi đi khám, người bệnh thường được chẩn đoán bong gân cổ chân.

Người bị chấn thương thường đau, sưng nề, bầm tím quanh mắt cá chân, đau tăng khi chạm vào vùng tổn thương hoặc chịu lực lên chân. Cổ chân cũng có thể bị hạn chế vận động. Nếu tổn thương nặng nhưng không được điều trị đúng cách, người bệnh có thể bị đau kéo dài, khớp cổ chân mất vững và dễ tái phát chấn thương.

Các triệu chứng và biện pháp xử trí bong gân cổ chân. Ảnh: Bệnh viện 19-8

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) lưu ý, không phải trường hợp lật cổ chân nào cũng đơn thuần là bong gân. Một số chấn thương có biểu hiện tương tự nhưng thực chất là gãy xương mắt cá, tổn thương sụn xương hoặc đứt dây chằng nghiêm trọng.

Người bệnh cần đi khám sớm nếu đau nhiều, sưng nề nhanh, cổ chân biến dạng, bàn chân tê bì hoặc không thể đứng, đi lại hay chịu lực lên chân bị thương. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định chụp X-quang để loại trừ gãy xương; siêu âm hoặc MRI để đánh giá thêm tổn thương dây chằng, gân và các cấu trúc phần mềm.

BS Mai Đắc Việt khuyến cáo, ngay khi bị lật cổ chân, người bệnh cần dừng vận động, hạn chế chịu lực lên chân đau, chườm lạnh ít nhất 10 phút, băng ép cổ chân và kê cao chân để giảm sưng. Khi chườm lạnh nên dùng khăn bọc túi đá, không đặt đá trực tiếp lên da.

Không nên xoa bóp bằng dầu nóng, rượu thuốc, đắp muối hoặc tự kéo nắn cổ chân ngay sau chấn thương. Tùy mức độ tổn thương, bác sĩ có thể chỉ định điều trị bảo tồn hoặc phẫu thuật. Người bệnh chỉ nên trở lại chơi thể thao khi cổ chân đã hồi phục, tránh chấn thương tái diễn.

NGỌC DUNG