Từ ngày 26 đến 28-11, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, giáo viên và người lao động tại 5 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS ở khu vực biên giới, gồm La Êê, La Dêê, Đắc Pring, Hùng Sơn và A Vương.

Đoàn y, bác sĩ tham gia khám chữa bệnh miễn phí do TS.BS Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, làm trưởng đoàn.

Khám sức khỏe cho giáo viên ở vùng biên giới TP Đà Nẵng.

Tại các điểm trường, đoàn đã khám tổng quát nhiều chuyên khoa như nội, ngoại, nhi, sản phụ khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt; đồng thời đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, đánh giá thể lực và thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng theo chỉ định. Riêng giáo viên, người lao động được khám thêm xét nghiệm máu, đường huyết, chức năng gan, thận, tổng phân tích nước tiểu...

Các bác sĩ, kỹ thuật viên kiểm tra sức khỏe cho học sinh vùng biên giới TP Đà Nẵng.

Cùng với thăm khám, đội ngũ y tế tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, giúp giáo viên, học sinh nhận diện sớm dấu hiệu bất thường để chủ động theo dõi, điều trị kịp thời.

Kiểm tra sức khỏe răng miệng cho học sinh vùng biên giới TP Đà nẵng.

Hoạt động mang dịch vụ y tế đến gần hơn với thầy cô và học sinh vùng biên giới, xa trung tâm, góp phần phát hiện sớm vấn đề sức khỏe, nâng cao ý thức phòng bệnh và giúp các em yên tâm học tập, rèn luyện.

Kỹ thuật viên lấy máu xét nghiệm để khám sức khỏe cho giáo viên vùng biên giới TP Đà Nẵng.

NGUYÊN KHÔI