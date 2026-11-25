BS. CKII Đặng Thị Kim Huyên, Chuyên khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh đã có những tư vấn chuyên môn cực kỳ hữu ích, giúp phụ huynh nhận biết sớm các biểu hiện của tay chân miệng, mức độ diễn tiến của bệnh, cũng như cách chủ động phòng ngừa lây nhiễm từ lớp học đến gia đình.
BS. CKII Đặng Thị Kim Huyên, Chuyên khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh đã có những tư vấn chuyên môn cực kỳ hữu ích, giúp phụ huynh nhận biết sớm các biểu hiện của tay chân miệng, mức độ diễn tiến của bệnh, cũng như cách chủ động phòng ngừa lây nhiễm từ lớp học đến gia đình.