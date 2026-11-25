Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 150.200 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 12 ca tử vong, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ bệnh nhân là trẻ dưới 5 tuổi, trẻ đang theo học tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo chiếm đa số.