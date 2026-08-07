Phát hiện thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật có giá trị tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7-8, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) tiếp tục phát hiện, quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 227 bộ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 7-8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ 2, thuộc Khu B trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Khu B, ngày 7-8. Ảnh: MẠNH THẮNG

Lực lượng làm nhiệm vụ đã di dời, mở rộng phạm vi tìm kiếm, xử lý hơn 300m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Do khu vực này có khối lượng đất đắp lớn từ quá trình cải tạo công viên, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải phục vụ thi công, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Kết quả trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, trong đó 11 bộ có di vật kèm theo.

Từ ngày 23-6 đến hết ngày 7-8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 227 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 201 bộ hài cốt riêng lẻ và 26 bộ tại 6 vị trí mộ tập thể.

Những ngày qua, trong quá trình tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện nhiều di vật có giá trị, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra nơi bảo quản di vật trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng, ngày 7-8. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong số các di vật được tìm thấy cùng hài cốt có bình tông đựng nước, bút bi, lọ dầu gió, chiếc ví ghi thông tin “Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam”... Các di vật đều được thu thập, bảo quản cẩn trọng để phục vụ việc đối chiếu, xác minh các thông tin liên quan trong quá trình xác định danh tính liệt sĩ.

Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng tiếp tục rà soát, thu thập, bảo quản hài cốt và di vật cẩn trọng, khoa học, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG