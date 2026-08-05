Xã hội

Chính ủy Quân khu 7 gửi thư biểu dương lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

SGGPO

Ngày 5-8, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Vĩnh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 gửi thư biểu dương cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong thư, Trung tướng Trần Vĩnh Ngọc nhấn mạnh: Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng.

Trung tướng Trần Vĩnh Ngọc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia chiến dịch. Đến ngày 4-8, toàn lực lượng trên địa bàn Quân khu 7 đã tìm kiếm, quy tập 638 hài cốt liệt sĩ, đạt 42,58% chỉ tiêu của cả chiến dịch; hoàn thành lấy mẫu tại 45/58 nghĩa trang liệt sĩ, với 33.604 mẫu được lấy, đạt 81,89%. Công tác số hóa hồ sơ liệt sĩ được thực hiện đúng quy trình.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khảo sát thực địa khu vực tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khảo sát thực địa và nghe Thủ trưởng Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, ngày 11-7-2026

Chính ủy Quân khu 7 đánh giá, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ đã vừa triển khai hiệu quả chiến dịch, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác. Những việc làm đó thể hiện bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Trong thư, Trung tướng Trần Vĩnh Ngọc yêu cầu: “Tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập”, đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, chủ động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần “7 nhất”: Quyết tâm chính trị cao nhất; tinh thần khẩn trương nhất; tổ chức thực hiện bài bản, khoa học nhất; tỉ mỉ nhất; thông tin, tuyên truyền sâu rộng nhất; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả nhất; bảo đảm an toàn nhất.

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Đánh dấu vị trí hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Chính ủy Quân khu 7 mong muốn các lực lượng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu chiến dịch, đáp ứng niềm tin, sự mong mỏi của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đặc biệt là thân nhân các liệt sĩ; góp phần thực hiện tốt chính sách người có công, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

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MẠNH THẮNG - THU HOÀI

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