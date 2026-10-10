Phát triển không gian Bắc Hưng Hải xanh, sạch, văn minh, hiện đại

Chiều 9-10, tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Bộ NN-MT phối hợp với UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ NN-MT Trịnh Việt Hùng cho biết, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được khởi công ngày 1-10-1958 và vinh dự nhiều lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, động viên.

Gần 70 năm qua, hệ thống đã cấp nước phục vụ khoảng 116.655ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3,3 triệu người và tiêu, chống ngập úng cho khoảng 198.995ha trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải gồm 3 dự án thành phần, trong đó Dự án thành phần số 1, khởi công hôm nay, là bước triển khai đầu tiên, tạo tiền đề để tiếp tục đầu tư, nâng cấp đồng bộ toàn hệ thống Bắc Hưng Hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đặt việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Hồng; bảo vệ hệ thống thủy lợi và phục hồi môi trường nước là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Các quy hoạch, kế hoạch đầu tư và quản lý phải được rà soát, kết nối đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và hạ tầng môi trường; khắc phục tư duy cục bộ, chia cắt theo địa giới hành chính; tăng cường phối hợp liên tỉnh, liên ngành và quản lý thống nhất toàn hệ thống. Hạ tầng nước phải đi trước một bước, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương, các ngành và cộng đồng sử dụng nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống Bắc Hưng Hải, gắn phát triển hạ tầng thủy lợi với phát triển đô thị, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ, du lịch và gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.

Bắc Hưng Hải cần được nhìn nhận không chỉ là hệ thống công trình phục vụ tưới tiêu, mà còn là không gian phát triển có giá trị về kinh tế, sinh thái, cảnh quan và văn hóa, lịch sử; cần nghiên cứu khai thác hợp lý không gian dọc các tuyến kênh trục chính, gắn kết với quy hoạch đô thị, giao thông, khu dân cư và các hoạt động dịch vụ, du lịch phù hợp. Phát triển không gian Bắc Hưng Hải theo hướng xanh, sạch, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân...

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Trung ương và địa phương đã thực hiện nghi thức khởi công dự án.

TTXVN