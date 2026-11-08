Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Mọi chủ trương, công trình, dự án đều hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân

Ngày 8-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 4, phường Tân Thành (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự ngày hội.

Cùng dự có đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng người dân Khu phố 4

Năm 2026, Khu phố 4, phường Tân Thành phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người khó khăn và thiếu nhi.

Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Chi bộ, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân Khu phố 4 trong thực hiện các phong trào thi đua, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình.

Định hướng phát triển địa phương trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng ủy, UBND phường Tân Thành khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; rà soát, cập nhật quy hoạch, tăng cường quản lý đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường; đồng thời công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, các dự án để người dân biết, tham gia và giám sát.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà tặng các em học sinh trên địa bàn Khu phố 4

Đối với các dự án trọng điểm như nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 4, đồng chí yêu cầu địa phương tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, phấn đấu hoàn thành 100% công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng trong năm 2026; chú trọng ổn định chỗ ở, việc làm và sinh kế lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu địa phương chuyển hóa tiềm năng phát triển thành cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp với người lao động, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tiếp tục đầu tư hạ tầng kinh tế, hoàn thiện hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu.

Bên cạnh đó, phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, trọng dân, hiểu dân; quan tâm các nhóm yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị địa phương phải cụ thể hóa các định hướng thành chương trình, kế hoạch thiết thực, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân, bảo đảm mọi chủ trương, công trình, dự án đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

TRÚC GIANG