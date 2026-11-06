Nhiều địa phương trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Ngày 6-11, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2026 đến các đảng viên có quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đồng chí Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đến Thiếu tướng Ngô Minh Châu, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Bình Đông, nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

* Tại phường Bình Đông, Đảng ủy phường tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng với sự tham dự của các đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM; Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Dương Anh Đức chúc mừng đảng viên nhận Huy Đảng đợt ngày 7-11. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phường Bình Đông có 15 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng từ 30 năm cho đến 60 tuổi Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Thiếu tướng Ngô Minh Châu, nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng trong đợt này.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Đông Võ Thành Khả trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Võ Thành Khả, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đông khẳng định, Huy hiệu Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của riêng các đồng chí đảng viên và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ phường Bình Đông.

Đồng chí Võ Thành Khả tin tưởng, với kinh nghiệm, uy tín, các đảng viên sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền địa phương; là những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức nêu gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Phường Bến Thành trao Huy hiệu Đảng đến 17 đảng viên

* Đảng ủy phường Bến Thành trao tặng Huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên có từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp bền bỉ của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy phường Bến Thành trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

* Đợt này, Đảng bộ phường Long Hương có 15 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên 55 năm tuổi đảng...

Lãnh đạo Đảng ủy phường Long Hương trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Lãnh đạo Đảng ủy phường chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm xây dựng địa phương và là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo

* Đảng bộ xã Hòa Hội có 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm 1 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Hội trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Lãnh đạo Đảng ủy xã chúc mừng, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đóng góp xây dựng địa phương.

TRÚC GIANG - MẠNH THẮNG - THÁI PHƯƠNG - TRÚC GIANG - NGUYỄN TÂN