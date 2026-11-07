Truyền thông Nhật Bản đánh giá cao triển vọng hợp tác với Việt Nam

Trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nhật Bản từ ngày 8 đến 11-11, truyền thông Nhật Bản đã có những đánh giá tích cực về triển vọng quan hệ hai nước, đặc biệt là khả năng đạt được các thỏa thuận hợp tác mới trong những lĩnh vực chiến lược như năng lượng hạt nhân, trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Những nội dung hợp tác đang được chuẩn bị cho thấy chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến thực chất, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới phát triển ngày càng sâu rộng.

Công ty TAZMO Việt Nam (100% vốn đầu tư Nhật Bản) là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chế tạo robot, thiết bị công nghệ cao phục vụ ngành bán dẫn. Ảnh: TTXVN

Báo Nikkei Asia nhận định, tại cuộc hội đàm dự kiến diễn ra ngày 9-11 ở Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ xác nhận kế hoạch tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân thế hệ mới. Nhật Bản sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cần thiết, tạo nền tảng để Việt Nam tiếp cận các công nghệ điện hạt nhân tiên tiến.

Theo Nikkei Asia, Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất trong khu vực có hiệp định hợp tác năng lượng hạt nhân song phương với Nhật Bản, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc cung cấp thiết bị và vật liệu liên quan. Đáng chú ý, kế hoạch hợp tác mới đánh dấu triển vọng nối lại sự tham gia của Nhật Bản vào chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam.

Việc hai nước hướng tới hợp tác về công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) từ sau năm 2040 được kỳ vọng sẽ mở ra hướng tiếp cận dài hạn, phù hợp với nhu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững của Việt Nam.

Bên cạnh năng lượng hạt nhân, hai nước dự kiến ký thỏa thuận vay vốn để xây dựng một nhà máy điện turbine khí chu trình hỗn hợp hiệu suất cao tại miền Nam Việt Nam.

Dự án sử dụng kết hợp turbine khí và turbine hơi nhằm nâng cao hiệu suất phát điện, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và hỗ trợ phát triển kinh tế tại khu vực phía Nam.

Hợp tác về AI cũng được kỳ vọng trở thành một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm. Theo Nikkei Asia, hai bên dự kiến ký bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và phát triển AI, trong đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đào tạo 100 chuyên gia AI có trình độ tiến sĩ.

Những nội dung hợp tác trên cho thấy hai nước đang chú trọng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, trang tin điện tử NetIB-News của Nhật Bản đăng bài viết đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ của Việt Nam và triển vọng hợp tác song phương.

Bài viết dẫn số liệu cho biết kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025 và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong nửa đầu năm 2026. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Nhật Bản đạt hơn 50 tỷ USD năm 2025, tạo nền tảng vững chắc để hai nước mở rộng hợp tác.

Tác giả đánh giá cao định hướng chuyển đổi mô hình phát triển của Việt Nam dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến.

Báo Nikkei Asia khẳng định, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới, với phạm vi hợp tác ngày càng mở rộng từ thương mại, đầu tư và sản xuất công nghiệp sang năng lượng, khoáng sản thiết yếu, bán dẫn, AI, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.

TTXVN