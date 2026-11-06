Mỗi phong trào phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Chiều 6-11, Chi bộ - Ban điều hành - Ban công tác Mặt trận ấp 5, xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết (từ ngày 18-11 đến ngày 24-11). Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự.

Trong năm 2026, ấp 5 đã vận động trao 141 phần quà an sinh (trị giá 75 triệu đồng) và 200 phần quà Tết Trung thu (trị giá 15 triệu đồng); vận động xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc dài 1km, lắp đặt 32 mắt camera an ninh và tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường. Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt hơn 98%.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cùng các đại biểu trao tặng cây xanh của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng ngày hội. Ảnh: CẨM TUYẾT

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Chi bộ - Ban điều hành - Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và toàn thể bà con nhân dân ấp 5 đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị, thời gian tới, Chi bộ - Ban điều hành - Ban Công tác Mặt trận ấp 5 cần thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; kịp thời ghi nhận, phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh trong đời sống, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Mọi chủ trương, phong trào cần được triển khai công khai, minh bạch, bảo đảm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, để nhân dân thực sự được tham gia, được đóng góp và được hưởng lợi từ những kết quả chung.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cùng đại biểu trao tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CẨM TUYẾT

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ấp 5 tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc”…

Cùng với đó, cần phát huy những mô hình tự quản hiệu quả, vận động người dân cùng tham gia, duy trì thường xuyên, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ bà con tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu, duy trì hoạt động của mô hình “Khu dân cư số”, “Chi đoàn số”, “Chi hội số” và “Gia đình số” tại ấp.

“Điều quan trọng là mỗi phong trào phải mang lại lợi ích thiết thực, được người dân đồng tình hưởng ứng và duy trì bằng chính ý thức, trách nhiệm của cả cộng đồng”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; phát huy vai trò kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời và thiết thực. Bên cạnh đó, chú trọng đề xuất hỗ trợ sinh kế, học nghề, kết nối việc làm và giúp người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế, bảo hiểm; gắn chăm lo trước mắt với giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến sinh viên. Ảnh: CẨM TUYẾT

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng 10 phần quà (mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng) đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Giáo. Tại ngày hội, 20 sinh viên vượt khó học tốt trên địa bàn xã Phú Giáo cũng được trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tham quan các gian hàng tại ngày hội. Ảnh: CẨM TUYẾT

Các hoạt động tại ngày hội. Ảnh: CẨM TUYẾT

CẨM TUYẾT