Phường Rạch Dừa đưa dịch vụ khám sức khỏe đến gần người dân

Hàng trăm người dân phường Rạch Dừa (TPHCM) đã đến tư vấn, khám sức khỏe.

Ngày 18-10, phường Rạch Dừa tổ chức chương trình khám sức khỏe lưu động, nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở.

Lực lượng đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi đến khám sức khoẻ. Ảnh: QUANG VŨ

Chương trình diễn ra trong một ngày, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, kịp thời nhận tư vấn về tình trạng sức khỏe và cách chăm sóc phù hợp.

Trong buổi sáng, số lượng người đến khám khá đông. Bên cạnh nhu cầu kiểm tra sức khỏe tổng quát, nhiều người quan tâm đến các bệnh lý tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nhãn khoa, sản khoa, tầm soát phát hiện các bệnh không lây nhiễm…

Hàng trăm người dân tham gia khám sức khoẻ. Ảnh: QUANG VŨ

Bà Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa cho biết, việc người dân chủ động tìm đến chương trình cho thấy ý nghĩa của hoạt động chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở, chủ động phòng ngừa nguy cơ bệnh tật.

UBND phường Rạch Dừa từng bước đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức phòng bệnh, hình thành thói quen thăm khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Người dân phường Rạch Dừa được tư vấn và khám sức khoẻ miễn phí. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài khám sức khỏe, người dân còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà thiết thực, trong đó giải đặc biệt là một xe máy điện trị giá hơn 20 triệu đồng.

Người dân tham gia bốc thăm may mắn trúng thưởng. Ảnh: QUANG VŨ

QUANG VŨ