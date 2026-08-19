Podcast bản tin tối 19-8: Mưa ở Trung bộ và Nam bộ có khả năng kết thúc sớm do El Niño

Podcast bản tin tối 19-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với Đảng ủy phường Vũng Tàu; TPHCM tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm; NXB Giáo dục Việt Nam in bổ sung 9 triệu bản sách giáo khoa trước năm học mới; Ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây có vai trò gì trong Chuyên án VN10?; Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm - Lâm Đồng: Quốc lộ 55 thành “sông” sau mưa lớn...