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Podcast tin thời sự ngày 19-10: “Trại buôn người” vượt “Thỏ ơi”, trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 19-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dấu mốc mới của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn; Cận cảnh gác dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; “Trại buôn người” vượt “Thỏ ơi”, trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026; Nhận diện bệnh não mô cầu từ chùm ca bệnh tại TPHCM; Tìm phương án cung ứng xăng, dầu cho xã đảo Thạnh An.

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

podcast bản tin thời sự cầu đi bộ qua sông sài gòn giao thông trại buôn người xăng dầu thạnh an

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