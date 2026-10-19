Podcast tin thời sự ngày 19-10: “Trại buôn người” vượt “Thỏ ơi”, trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026

Podcast bản tin thời sự ngày 19-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dấu mốc mới của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn; Cận cảnh gác dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; “Trại buôn người” vượt “Thỏ ơi”, trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026; Nhận diện bệnh não mô cầu từ chùm ca bệnh tại TPHCM; Tìm phương án cung ứng xăng, dầu cho xã đảo Thạnh An.