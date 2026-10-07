Quảng Ngãi bàn giao hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Sáng 7-10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bàn giao các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN (đợt 4).

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi và các đại biểu tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: N.ĐỨC

Sau lễ dâng hương, hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đưa ra sân bay Chu Lai chuyển đến Hà Nội, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng).

Lực lượng công an dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: N.ĐỨC

Trước đó, công tác lấy mẫu, niêm phong, bảo quản đến tiếp nhận, lưu trữ được các đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện theo quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, an toàn và chính xác, tuân thủ nguyên tắc “5 đúng”: đúng mẫu, đúng hồ sơ, đúng niêm phong, đúng điều kiện bảo quản và đúng chuỗi bàn giao.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, thực hiện nghi lễ di chuyển mẫu sinh phẩm lên xe. Ảnh: N.ĐỨC

Qua hơn 2 tháng, 12 đội lấy sinh mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ của tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành khai quật hơn 13.500 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận hơn 9.000 mẫu sinh phẩm bảo đảm điều kiện giám định ADN.

Công tác tổ chức lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ chưa xác định danh tính ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

NGUYỄN TRANG