Dự án đường sắt đô thị số 2 đoạn Thủ Dầu Một - Tao Đàn dùng chung ga F5 của tuyến metro số 1 trên đường Hùng Vương (phường Bình Dương, TPHCM) và kết nối với tuyến metro số 2 tại ga Tao Đàn (phường Bến Thành). Toàn tuyến dài khoảng 33,2km (có 15,5km đi ngầm), gồm 24 nhà ga, trong đó có 11 ga trên cao, 13 ga ngầm cùng depot Hiệp Bình Phước (tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình).

Clip: Lộ trình, thiết kế của tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - Tao Đàn. Nguồn: Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR)

Theo Quyết định 6569/QĐ-UBND ngày 3-10-2026 của UBND TPHCM chấp thuận phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến của Dự án đường sắt đô thị số 2 đoạn Thủ Dầu Một - Tao Đàn với tổng chiều dài khoảng 33,2km, gồm 24 nhà ga.

Toàn tuyến có 17,7km đi trên cầu cạn và 15,5km đi ngầm; bố trí 11 ga trên cao, 13 ga ngầm cùng depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình.

﻿ Hướng tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - Tao Đàn

Dự án tuyến metro số 2 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục huyết mạch, tăng cường liên kết Vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ và tái cấu trúc không gian đô thị theo mô hình TOD.

Phối cảnh ga C8 trên cao đối diện AEON Mall Bình Dương

Về hướng tuyến, metro số 2 bắt đầu từ ga đầu C0 dùng chung với ga F5 tuyến metro số 1 trên đường Hùng Vương (phường Bình Dương). Tuyến đi trên cao dọc đường Phạm Ngọc Thạch, qua ngã năm Phước Kiến rồi chuyển sang bên phải đại lộ Bình Dương, với vị trí ga C2 tại công viên Thủ Dầu Một.

Phối cảnh ga C2 trên cao tại công viên Thủ Dầu Một

Tuyến tiếp tục vượt Vành đai 3 và đi qua khu vực Bệnh viện Quốc tế Becamex, nơi bố trí ga C10.

Ga trên cao C10 trước Bệnh viện Quốc tế Becamex

Sau ga C10, tuyến vượt quốc lộ 13 rồi hạ ngầm, qua khu dân cư Vĩnh Phú đến ga C13 gần chợ đầu mối Thủ Đức. Vượt Vành đai 2, tuyến qua ga C14 trước depot Hiệp Bình Phước, chạy dọc rạch Dừa qua khu đô thị Vạn Phúc, nhập hành lang quốc lộ 13 và vượt cầu Ông Dầu đến ga C17.

Phối cảnh ga ngầm tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một- Tao Đàn

Ở đoạn cuối, tuyến vượt ngầm sông Sài Gòn, đi theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua ngã năm Đài Liệt Sĩ, ngã ba Bạch Đằng, ngã tư Hàng Xanh; rẽ sang đường Nguyễn Thị Minh Khai, vượt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, qua Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư và kết thúc tại ga C23 công viên Tao Đàn (phường Bến Thành). Tại đây, tuyến kết nối với ga Tao Đàn của tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Các ga trên cao được thiết kế mang tính biểu tượng, tích hợp cầu đi bộ kết nối khu dân cư và trung tâm thương mại. Đoàn tàu sẽ vận hành hoàn toàn tự động.

DUY TRẦN