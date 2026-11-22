Theo cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, Bắc bộ sắp chuyển rét, Trung bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Không khí lạnh sẽ khuếch tán xuống Nam bộ.

Từ ngày 24-11, Hà Nội sẽ rét trở lại. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Trung tâm nhận định ngày 22 và 23-11, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, Bắc bộ tiếp tục có thời tiết tương đối ổn định, đêm và sáng trời rét, trưa chiều có nắng.

Tuy nhiên, từ đêm 23-11, khối không khí lạnh tăng cường trở lại, khiến khu vực này sẽ tái xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trong khoảng ngày 24 và 25-11.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, nền nhiệt ở Bắc bộ sẽ giảm mạnh từ sáng 24-11. Từ ngày 24 đến 26-11, Bắc bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, ngày 24 và 25-11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trời chuyển rét trong khoảng ngày 25 và 26-11.

Đối với khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và phía Bắc của khu vực duyên hải Nam Trung bộ, từ ngày 25 đến 29-11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cảnh báo, khu vực này cần theo dõi đợt mưa này, nhất là khi không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam và tác động đến thời tiết Trung bộ.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cũng dự báo, Nam bộ vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục khuếch tán xuống phía Nam, khiến nhiệt độ giảm về đêm và sáng tại phía Bắc của miền Đông Nam bộ và Lâm Đồng, tạo cảm giác se lạnh. Tuy nhiên, một số nơi ở Nam bộ vẫn có khả năng có nắng nóng vào ban ngày.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, xác suất mưa tại Nam bộ khoảng 30-50%, lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 20mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm.

Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại Nam bộ phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ban đêm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-27 độ C. Riêng phía Bắc miền Đông Nam bộ có nơi dưới 23 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán từ phía Bắc, khu vực này có thể se lạnh vào sáng sớm.

Tại TPHCM, dự báo nhiệt độ thấp nhất từ ngày 24 đến 30-11 phổ biến 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C. Mưa có xu hướng xuất hiện cục bộ, xác suất mưa tại các điểm dự báo dao động khoảng 20-55%. Từ ngày 27-11, mưa dông có thể gia tăng do nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động.

PHÚC VĂN