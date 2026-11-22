Hai hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được thông tin nhưng đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Sáng 22-11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế đưa 2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại bản Ka Vả, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan và bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông về nhà quàn hương khói.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế cho biết, 2 hài cốt liệt sĩ được đơn vị tìm thấy có nhiều di vật như cúc áo bộ đội, lọ pinicilin, vỏ đạn AK, vỏ đạn 12,7 ly...

Hai hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được thông tin, song đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN xác định danh tính.

Cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sau hơn 2 tháng sang Lào, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế đã phối hợp khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ; trong đó tỉnh Salavan tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ và tỉnh Sêkông tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ.

VĂN THẮNG - LÊ SÁU