Gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp và đô thị, TPHCM khuyến khích các trường đại học trở thành môi trường phát triển, thử nghiệm công nghệ. Thành phố sẵn sàng đặt hàng những bài toán thực tế, tạo cơ hội để giảng viên, sinh viên và startup cùng tham gia giải quyết.

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (thứ 5 từ trái qua) và ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM (thứ 4 từ phải qua) cùng đại diện lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang, B71 thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng phát triển đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 84X.

Chiều 22-10, Trường ĐH Văn Lang phối hợp cùng BLOCK71 Việt Nam thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) ra mắt nền tảng phát triển đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 84X. Nền tảng kết nối cơ quan quản lý, trường đại học và doanh nghiệp, trước mắt tập trung vào chuỗi giá trị bán lẻ và tiêu dùng tại Việt Nam.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ, Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM Pang Te Cheng, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Văn Lang.

Hợp tác phải sớm tạo ra sản phẩm

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ đánh giá 84X là kết quả cụ thể từ cam kết hợp tác giữa Trường ĐH Văn Lang và đối tác Singapore được xác lập khoảng 5 tháng trước. Chương trình có ba điểm đáng chú ý: sự đồng hành của trường đại học, định hướng chuyên đề rõ ràng và sự tham gia của đối tác quốc tế uy tín ngay từ đầu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Theo đồng chí Trương Minh Huy Vũ, các vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và chương trình tăng tốc của thành phố cần chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu. Sau giai đoạn hỗ trợ kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp chung, các đơn vị phải tập trung vào từng lĩnh vực, công nghệ và bài toán cụ thể của doanh nghiệp, đô thị.

Với 84X, lựa chọn bán lẻ và tiêu dùng giúp chương trình tiếp cận nhu cầu thị trường, mở ra không gian để sinh viên, nhà nghiên cứu và startup phát triển giải pháp. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, cùng đóng góp nguồn lực để triển khai.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ đề nghị các bên xác định những mốc kết quả trong 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, hướng đến hình thành sản phẩm, công nghệ và đội ngũ thực hiện. Giá trị của hợp tác phải thể hiện qua tiến độ và kết quả cụ thể sau ký kết.

Đối với chương trình có đối tác quốc tế, cần thiết kế theo chuẩn quốc tế ngay từ đầu và có mức đầu tư tương xứng. Theo đồng chí Trương Minh Huy Vũ, cách hỗ trợ nhỏ lẻ, áp dụng định mức thấp cho từng buổi huấn luyện khó đáp ứng yêu cầu thu hút chuyên gia, nâng chất lượng chương trình. Việc mạnh dạn đầu tư phải đi cùng lựa chọn đúng đối tác và xác định rõ chỉ tiêu đầu ra.

Về vai trò của cơ quan quản lý, đồng chí Trương Minh Huy Vũ đặt vấn đề các hoạt động hợp tác cuối cùng mang lại điều gì thiết thực cho người tham gia. Bên cạnh dữ liệu và hạ tầng tính toán, điều quan trọng là tạo điều kiện để các nhóm tiếp cận, cùng xử lý những bài toán lớn.

“Thành phố sẵn sàng đặt hàng”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ khẳng định khi đề cập nhu cầu ứng dụng công nghệ trong bán lẻ, tiêu dùng. Thương mại điện tử, thanh toán số và các hoạt động kích cầu là những hướng mà chương trình có thể trao đổi, phát triển giải pháp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng gợi mở việc khai thác khuôn viên đại học như môi trường thử nghiệm công nghệ. Với cộng đồng sinh viên đông đảo, nhà trường có điều kiện giúp các nhóm tiếp cận người dùng, kiểm chứng và hoàn thiện sản phẩm phục vụ học tập, tài chính, tiêu dùng. Đồng thời, đề nghị Sở KH-CN nghiên cứu khả năng phối hợp, hỗ trợ hoặc đề xuất cơ chế phù hợp để thúc đẩy triển khai.

Kết nối startup với khách hàng đầu tiên

Theo Ban tổ chức, 84X vận hành theo mô hình liên kết ba bên: doanh nghiệp đưa ra nhu cầu thực tế; trường đại học đóng góp nhân lực, năng lực nghiên cứu; cơ quan quản lý tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo.

Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM cho rằng một trong những trở ngại lớn của startup là tìm được khách hàng lớn đầu tiên. Bắt đầu từ bài toán doanh nghiệp sẽ giúp các nhóm có cơ hội phát triển, thử nghiệm giải pháp cùng những đối tác đã hoạt động trên thị trường.

Hợp tác này cũng tạo điều kiện để nhà sáng lập Việt Nam tiếp cận mạng lưới, nguồn vốn và kinh nghiệm từ Singapore; đồng thời mở cơ hội cho startup khu vực tìm hiểu thị trường Việt Nam.

PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, phát biểu. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang cho biết nhà trường sẽ đóng góp nguồn nhân lực sinh viên, chuyên môn giảng viên và cơ sở vật chất cho nền tảng. Sinh viên được kỳ vọng có thêm cơ hội học hỏi từ doanh nhân, chuyên gia, làm việc liên ngành và thử nghiệm ý tưởng. Những trải nghiệm này có giá trị lâu dài đối với nghề nghiệp, kể cả khi người học không trở thành doanh nhân.

Tại sự kiện, 84X chính thức mở đăng ký hai chương trình 84X Connect và 84X Accelerate, thông qua website 84x.asia.

84X Connect dành cho sinh viên và các nhà sáng lập trẻ, kể cả người chưa có startup. Người tham gia được tiếp cận ngân hàng bài toán từ doanh nghiệp, cơ quan quản lý, lựa chọn vấn đề phù hợp, hình thành đội ngũ và phát triển dự án cuối khóa với sự hướng dẫn của chuyên gia, giảng viên.

84X Accelerate hướng đến startup đã có sản phẩm và muốn mở rộng thị trường. Chương trình kết nối các nhóm được tuyển chọn từ Việt Nam, Singapore và Nhật Bản với bài toán trong chuỗi giá trị bán lẻ, tiêu dùng. UOB và Wilmar là hai đối tác tiên phong đưa ra thách thức.

Các startup sẽ tham gia chương trình tăng tốc kéo dài 12 tuần để phát triển, thử nghiệm và kiểm chứng giải pháp; đồng thời có cơ hội tìm hiểu thị trường Việt Nam, nhận hỗ trợ nhân lực từ sinh viên. Mục tiêu là thúc đẩy quá trình cùng phát triển giải pháp trong môi trường kinh doanh thực tế, tạo cơ hội tiếp cận khách hàng và rút ngắn chu kỳ bán hàng cho startup.

CÔNG CHƯƠNG