Trường Đại học Văn Lang mở ngành Truyền thông Đại chúng trong đợt tuyển sinh bổ sung

Ngày 30-8-2025, Trường Đại học Văn Lang bất ngờ công bố mở thêm hai ngành đào tạo bậc đại học chính quy là Truyền thông Đại chúng (mã ngành 7320105) và Quản lý Tài nguyên - Môi trường (mã ngành 7850101). Sau khi bổ sung 2 ngành mới, tổng số ngành đào tạo chính quy của Trường Đại học Văn Lang đã nâng lên 61.

Theo đại diện Trường Đại học Văn Lang, việc mở thêm ngành Truyền thông đại chúng và Quản lý Tài nguyên - Môi trường là kế hoạch từ đầu năm học, nhằm mở rộng các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực truyền thông số và phát triển bền vững trên nền tảng thế mạnh sẵn có của Nhà trường trong đào tạo lĩnh vực truyền thông và môi trường.

Ngành Truyền thông Đại chúng – kế thừa truyền thống tiên phong về PR và truyền thông phía Nam

Trường Đại học Văn Lang tiên phong đào tạo ngành Quan hệ Công chúng tại khu vực phía Nam từ năm 2007 - một dấu mốc quan trọng đặt nền móng cho đào tạo truyền thông chuyên nghiệp tại Việt Nam. Gần 20 năm qua, Khoa Quan hệ Công chúng – Truyền thông đã phát triển trở thành đơn vị đào tạo uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho ngành công nghiệp truyền thông, quảng cáo, báo chí và sự kiện. 02 ngành học Quan hệ Công chúng và Truyền thông Đa phương tiện thu hút đông đảo tân sinh viên mỗi năm.

Năm 2025, Trường Đại học Văn Lang chính thức mở ngành Truyền thông Đại chúng (Mass Communication) trong chiến lược đào tạo truyền thông hiện đại. Văn Lang cũng là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại phía Nam đào tạo ngành Truyền thông Đại chúng.

Truyền thông đại chúng là ngành học mang tính xu thế, phù hợp với sự chuyển động nhanh chóng của xã hội truyền thông hiện đại. Chương trình tập trung đào tạo cử nhân có nền tảng vững chắc về báo chí – truyền thông, khả năng sáng tạo nội dung đa kênh, đa phương tiện, cùng tư duy chiến lược và tinh thần khởi nghiệp trong lĩnh vực truyền thông số.

Sinh viên ngành Truyền thông Đại chúng sẽ được trang bị nền tảng kiến thức và kỹ năng sáng tạo nội dung đa nền tảng, sản xuất chương trình, tư duy chiến lược truyền thông và quản trị kênh truyền thông doanh nghiệp, kỹ năng quản lý cộng đồng và xây dựng hình ảnh cá nhân; tổ chức toà soạn số, vận hành newsroom hiện đại, khởi nghiệp truyền thông,...

Phát huy thế mạnh vốn có về đào tạo truyền thông, chương trình đào tạo ngành Truyền thông Đại chúng tại Trường Đại học Văn Lang sẽ được xây dựng trên nền tảng thực tiễn cao, học tập qua dự án, làm việc nhóm cùng chuyên gia, với hệ sinh thái học tập gồm phòng studio, phòng dựng hậu kỳ, đài truyền hình sinh viên, lab truyền thông số, và các chuỗi workshop - talkshow - cuộc thi kết nối doanh nghiệp. Sinh viên được thực tập, sáng tạo, phát triển nội dung thật ngay từ năm nhất, từng bước rèn luyện để trở thành nhà sáng tạo nội dung, chuyên viên truyền thông doanh nghiệp, người dẫn chương trình, người xây dựng kênh cá nhân hoặc khởi nghiệp truyền thông,...

Ngành Quản lý Tài nguyên - Môi trường – nối dài thương hiệu 30 năm đào tạo Môi trường tại Văn Lang

Thuộc khối Kỹ thuật – Công nghệ, lĩnh vực môi trường tại Văn Lang đã có bề dày hơn 30 năm hình thành và phát triển. Khoa Môi trường, được thành lập từ năm 1995, là một trong những đơn vị nòng cốt của trường, với chương trình Công nghệ Kỹ thuật Môi trường đạt chuẩn AUN-QA (2022) và nhiều dự án hợp tác quốc tế. Đây là nền tảng vững chắc để Văn Lang tiếp tục mở rộng đào tạo với ngành Quản lý Tài nguyên - Môi trường từ năm 2025.

Chương trình học được thiết kế theo định hướng ứng dụng, giúp sinh viên tiếp cận các nội dung hiện đại như ESG – tiêu chuẩn quản trị bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý tài nguyên, kiểm toán năng lượng để tối ưu hiệu quả sử dụng, cùng tín chỉ và thị trường carbon – những lĩnh vực đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới.

Không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn, chương trình chú trọng phát triển tư duy phản biện, năng lực phân tích, kỹ năng số và đạo đức nghề nghiệp. Đây là nền tảng để sinh viên tự tin làm việc trong môi trường quốc tế cạnh tranh, đồng thời giữ vai trò tiên phong kiến tạo một tương lai xanh cho cộng đồng. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí như chuyên viên quản lý môi trường, HSE/ESG tại doanh nghiệp, tư vấn phát triển bền vững, kiểm toán năng lượng, hoặc cán bộ dự án tại các tổ chức phi chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước.