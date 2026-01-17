Trường Đại học Văn Lang đón tiếp Thủ tướng Cộng hòa Vanautu

Ngày 17-01-2026, Trường Đại học Văn Lang đã đón tiếp ông Nauka Jotham Napat, Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu, cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao đến thăm, làm việc tại Campus chính của nhà trường trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ ở khía cạnh nghi thức, mà còn thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Vanuatu đối với giáo dục, phát triển nguồn nhân lực trẻ và cộng đồng sinh viên Vanuatu đang học tập tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên một Thủ tướng nước ngoài đến thăm Trường Đại học Văn Lang, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình quốc tế hóa và đối ngoại học thuật của nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình, Thủ tướng Nauka Jotham Napat đã gặp gỡ và trò chuyện với các sinh viên Vanuatu đang học tập tại Trường Đại học Văn Lang, cùng một số sinh viên Vanuatu hiện đang theo học chương trình dự bị đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Trường Đại học Văn Lang đang đào tạo sinh viên Vanuatu ở nhiều ngành học có tính ứng dụng cao như Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, Kiến trúc, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, đồng thời chuẩn bị chào đón thêm các nhóm sinh viên Vanuatu mới trong thời gian tới.

Cùng với sinh viên Vanuatu, trong 5 năm qua, gần 6.000 sinh viên quốc tế đến từ gần 30 quốc gia đã đến trao đổi, học tập tại Trường Đại học Văn Lang, góp phần hình thành một môi trường học tập đa văn hóa, cởi mở và mang tính quốc tế.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, Lãnh đạo Trường Đại học Văn Lang nhấn mạnh: “Giáo dục không chỉ là đào tạo, mà là cầu nối bền vững giữa các quốc gia. Văn Lang mong muốn đồng hành cùng Vanuatu trong việc phát triển nguồn nhân lực trẻ – những con người có năng lực thực tiễn, tư duy toàn cầu và trách nhiệm với cộng đồng”.

Chia sẻ về định hướng phát triển, Trường Đại học Văn Lang cho biết Nhà trường tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, thông qua các chương trình học bổng, lộ trình tiếng Anh, chương trình dự bị đại học và các mô hình đào tạo gắn với thực tiễn. Hiện nay, Trường đang triển khai hơn 100 chương trình đào tạo đa ngành, đa bậc thuộc 8 lĩnh vực trọng điểm: Kỹ thuật – Công nghệ; Luật – Kinh doanh & Quản lý; Khoa học Xã hội – Nhân văn & Ngôn ngữ; Truyền thông; Nghệ thuật – Thiết kế; Kiến trúc; Du lịch; và Khoa học Sức khỏe. Các chương trình đào tạo được đối sánh với chuẩn quốc tế và phân tầng linh hoạt theo nhu cầu người học, bao gồm Chương trình Tiêu chuẩn, Chương trình Đào tạo Đặc biệt và Chương trình Quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu cũng tham dự nghi thức trồng cây lưu niệm tại Campus chính của Trường Đại học Văn Lang – hoạt động mang ý nghĩa biểu trưng cho mối quan hệ hợp tác giáo dục lâu dài, bền vững và hướng đến tương lai giữa hai bên.

