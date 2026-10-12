Răng sứ có đơn thuần là phương pháp thẩm mỹ?

Khi nhắc đến làm răng sứ, nhiều người thường nghĩ đến việc cải thiện diện mạo và thẩm mỹ nụ cười. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, bọc răng sứ không chỉ phục vụ nhu cầu làm đẹp mà còn là một phương pháp phục hồi chức năng, bảo vệ răng thật trong những trường hợp răng bị sâu vỡ lớn, tổn thương tủy hoặc nứt, gãy do tác động cơ học. Vậy bọc răng sứ có vai trò như thế nào trong điều trị nha khoa, và đâu là những trường hợp cần áp dụng phương pháp này?