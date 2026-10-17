Xe gửi trong chung cư bị ngập nước, hỏng: Chủ xe có được bồi thường?

* Bạn đọc HOÀNG KIM LIÊN (phường Phú Định, TPHCM): Tôi sống ở chung cư và để xe ô tô tại tầng hầm (có hợp đồng gửi xe). Mưa lớn, hầm bị ngập khiến xe tôi bị hư hỏng, vậy tôi có được bồi thường không và ai sẽ bồi thường?

- Luật gia HUỲNH TẤN ĐẠT (Hội Luật gia TPHCM): Việc bạn gửi xe ô tô có thu phí theo tháng xác lập quan hệ Hợp đồng gửi giữ tài sản (khoản 1, Điều 554 Bộ luật Dân sự 2015). Theo khoản 2, Điều 556 và khoản 4, Điều 557 Bộ luật Dân sự 2015, bên giữ xe có nghĩa vụ bảo quản tài sản; phải bồi thường thiệt hại nếu làm hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Nếu việc mưa lớn được cơ quan chức năng cảnh báo trước nhưng đơn vị ký hợp đồng giữ xe với bạn có lỗi chủ quan hoặc thiếu trách nhiệm, không có biện pháp gì ngăn chặn ngập hầm, thì bạn sẽ được bồi thường thiệt hại. Người bồi thường là Ban quản lý hoặc đơn vị thực hiện dịch vụ trông giữ xe chung cư.

Trường hợp bất khả kháng là ngập lụt do thiên tai quá lớn, vượt quá khả năng lường trước và kiểm soát (ví dụ mưa kỷ lục lịch sử, vỡ đê lớn bất ngờ) và đơn vị giữ xe đã áp dụng mọi biện pháp ứng phó nhanh nhưng vẫn không thể ngăn chặn, lúc này bạn không được bồi thường.

LOAN PHƯƠNG ghi