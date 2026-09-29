TPHCM đưa nhà mua hàng quốc tế đến tận nhà máy tìm nguồn cung

Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 sẽ kết nối trực tiếp nhà mua hàng quốc tế với doanh nghiệp, đồng thời tổ chức khảo sát nhà máy, vùng nguyên liệu, hướng tới hình thành không gian “xuất khẩu tại chỗ” tại TPHCM.

Ngày 29-9, Sở Công thương TPHCM thông tin về Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 (HCMC Export 2026), diễn ra từ ngày 22 đến 24-10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, TPHCM.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, thông tin về HCMC Export 2026. Ảnh: MINH XUÂN

Theo ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, hội chợ năm nay được tổ chức theo hướng đưa nhà mua hàng quốc tế tiếp cận trực tiếp năng lực sản xuất của doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng ở trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Điểm mới là mô hình “xuất khẩu tại chỗ”. Sau khi tìm hiểu sản phẩm, gặp gỡ doanh nghiệp tại hội chợ, nhà mua hàng có thể tiếp tục khảo sát nhà máy, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và năng lực cung ứng, qua đó rút ngắn quá trình tìm kiếm sản phẩm, đánh giá nhà cung cấp và kết nối đơn hàng.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch, đồng sáng lập Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid, cho biết hoạt động kết nối còn được mở rộng trên nền tảng số theo mô hình Expo Platform, cung cấp hạ tầng công nghệ, dữ liệu và AI phục vụ triển lãm số và kết nối doanh nghiệp với nhà mua hàng.

Theo đó, doanh nghiệp có thể chuẩn bị dữ liệu, hiện diện trên nền tảng trước hội chợ, tham gia trưng bày và kết nối trong thời gian diễn ra sự kiện, sau đó tiếp tục duy trì các kết nối trên môi trường số.

Hiện có 21 đoàn mua hàng quốc tế đăng ký tham dự. Ban tổ chức dự kiến đón nhà mua hàng từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Đông Nam Á, châu Âu và Trung Đông.

Các chương trình giao thương B2B sẽ được kết nối với hoạt động khảo sát thực tế tại nhà máy, vùng nguyên liệu; đồng thời cập nhật các yêu cầu mới về sản xuất xanh, xuất khẩu xanh, AI, tự động hóa và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng triển lãm số. Ảnh: MINH XUÂN

Theo bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Tổng Giám đốc WTC Becamex, mục tiêu dài hạn là từng bước đưa TPHCM trở thành điểm đến thường xuyên của các nhà mua hàng chuyên nghiệp quốc tế, thay vì chỉ tạo một sự kiện mua - bán trong vài ngày.

Lợi thế của mô hình này là kết nối trung tâm triển lãm với khu công nghiệp và mạng lưới nhà máy, giúp nhà mua hàng rút ngắn thời gian tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp.

Ngược lại, doanh nghiệp Việt cũng phải chứng minh năng lực ngay tại nơi sản xuất. Khả năng hình thành đơn hàng không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm trưng bày, mà còn ở năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, khả năng giao hàng và mức độ đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng quốc tế.

Đại diện Sở Công thương TPHCM và các đơn vị ký kết phối hợp triển khai nền tảng triển lãm số. Ảnh: MINH XUÂN

Hội chợ dự kiến quy tụ khoảng 450 doanh nghiệp thuộc các ngành có thế mạnh xuất khẩu như dệt may, da giày, lương thực - thực phẩm, nông sản, gỗ và sản phẩm gỗ, thiết bị gia dụng, kim khí, dụng cụ cầm tay. Các lĩnh vực logistics, kiểm định, bảo hiểm, ngân hàng, thương mại điện tử cũng tham gia, tạo hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế.

MINH XUÂN