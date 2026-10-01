Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào: Giới thiệu hơn 100 sản phẩm của 2 nước

Chiều 1-10, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương Lào khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào.

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội, khai mạc chiều 1-10. Ảnh: BẢO TRUNG

Tại địa chỉ số 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào, thuộc các nhóm lương thực, thực phẩm, đồ uống, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng… được trưng bày.

Các sản phẩm được trưng bày. Ảnh: PHÚC HẬU

Thịt bò khô - đặc sản Lào. Ảnh: PHÚC HẬU

Sản phẩm Việt Nam có chả cốm, bánh chả, bánh bột lọc, ô mai, nước mắm, muối tôm, đường thốt nốt, mỹ phẩm thiên nhiên... Sản phẩm của Lào gồm nhiều loại gạo, trà, cà phê, thịt trâu khô, thịt bò khô, chuối khô và sản phẩm từ trầm hương.

Ông Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: PHÚC HẬU

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, cho biết tuần lễ này được hai bên tổ chức nhằm tạo không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất hai nước gặp gỡ, tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Tuần lễ này diễn ra đến ngày 4-10.

Một số hình ảnh tại ngày khai mạc:

PHÚC VĂN