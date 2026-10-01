Kinh tế

Thị trường

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào: Giới thiệu hơn 100 sản phẩm của 2 nước

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào: Giới thiệu hơn 100 sản phẩm của 2 nước

SGGPO

Chiều 1-10, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương Lào khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào.

IMG_2237.jpeg
Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội, khai mạc chiều 1-10. Ảnh: BẢO TRUNG

Tại địa chỉ số 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào, thuộc các nhóm lương thực, thực phẩm, đồ uống, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng… được trưng bày.

IMG_2201.jpeg
Các sản phẩm được trưng bày. Ảnh: PHÚC HẬU
IMG_2200.jpeg
Thịt bò khô - đặc sản Lào. Ảnh: PHÚC HẬU

Sản phẩm Việt Nam có chả cốm, bánh chả, bánh bột lọc, ô mai, nước mắm, muối tôm, đường thốt nốt, mỹ phẩm thiên nhiên... Sản phẩm của Lào gồm nhiều loại gạo, trà, cà phê, thịt trâu khô, thịt bò khô, chuối khô và sản phẩm từ trầm hương.

IMG_2202.jpeg
Ông Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: PHÚC HẬU

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, cho biết tuần lễ này được hai bên tổ chức nhằm tạo không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất hai nước gặp gỡ, tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Tuần lễ này diễn ra đến ngày 4-10.

Một số hình ảnh tại ngày khai mạc:

IMG_2238.jpeg
IMG_2231.jpeg
IMG_2232.jpeg
IMG_2236.jpeg
Tin liên quan
PHÚC VĂN

Từ khóa

sản phẩm Việt - Lào Hà Nội Bộ Công thương

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn