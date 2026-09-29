Giá vàng chiều 29-9 tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Giá vàng trong nước chiều nay 29-9 bật tăng mạnh, không chỉ lấy lại toàn bộ mức giảm sâu trong buổi sáng mà còn cao hơn so với cuối phiên chiều qua.

Khách hàng giao dịch tại một cửa hàng PNJ ở TPHCM. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji niêm yết cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay, tức tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, ở 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều này cũng được Công ty SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay, tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý và Công ty PNJ cùng niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay, tức tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco cùng thời điểm ngày 29-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.141,8 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng tăng 27 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 28-9.

Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 11,4 - 11,9 triệu đồng/lượng, so với sáng nay ở mức 10,1 - 10,6 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN