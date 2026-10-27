Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Cộng hòa Dominica

Chiều 26-10, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) Cộng hòa Dominica do đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 25 đến 29-10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominica, chiều 26-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả tích cực trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Cộng hòa Dominica, với Đảng MIU và các lực lượng chính trị ở Cộng hòa Dominica.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Đảng triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là về thương mại, đầu tư, du lịch và nông nghiệp; đề nghị Tổng Bí thư Miguel Mejia và MIU tiếp tục quan tâm, là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cộng hòa Dominica cũng như doanh nghiệp Dominica kết nối với thị trường, doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư Miguel Mejia khẳng định Đảng MIU luôn coi trọng, mong muốn không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp triển khai hiệu quả, toàn diện thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, tăng cường quan hệ Cộng hòa Dominica - Việt Nam trên các kênh, các lĩnh vực.

Đồng chí Miguel Mejia cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc các lực lượng cánh tả, tiến bộ tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều biến động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Miguel Mejia nhất trí tăng cường hơn nữa phối hợp trong thúc đẩy trao đổi đoàn và đối thoại chính trị ở các cấp giữa hai Đảng, hai nước; củng cố hiểu biết và tin cậy chính trị giữa Đảng MIU, các chính đảng quan trọng ở Cộng hòa Dominica và Đảng Cộng sản Việt Nam; phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền và tại các diễn đàn đa phương chính đảng.

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