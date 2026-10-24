Thúc đẩy toàn diện hợp tác giữa Việt Nam - Bỉ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, ngày 23-10 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc hội kiến với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever…

Tình đoàn kết sâu sắc

Tại cuộc hội kiến với Nhà vua Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự gắn kết mạnh mẽ giữa Nhà nước và nhân dân hai nước; đặc biệt đánh giá cao và trân trọng việc Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp duy nhất trên thế giới cho đến nay đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, minh chứng cho tinh thần nhân đạo và tình đoàn kết sâu sắc giữa hai dân tộc.

Đồng tình với ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, Nhà vua Philippe cũng nhấn mạnh sự quan tâm, hỗ trợ, đồng cảm và chia sẻ của Bỉ đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe

﻿ và Hoàng hậu Mathilde. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao vai trò của Hoàng gia Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng từ chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Nhà vua và Hoàng hậu đã tiếp thêm xung lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Trao đổi về các vấn đề chiến lược và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Bỉ nhất trí cao về các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước, quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới.

Đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới

Sau lễ đón chính thức do Thủ tướng Bỉ Bart De Wever chủ trì, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Bart De Wever.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị; mở rộng quy mô hợp tác, quyết tâm hướng tới đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất cần tạo ra những bước đột phá mới, đẩy mạnh các dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược trong các lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh truyền thống và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bỉ khuyến khích các tập đoàn lớn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn cho các doanh nghiệp Bỉ hoạt động lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Bỉ tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU), tận dụng tối đa lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" IUU đối với hải sản của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm khoa học - công nghệ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác lớn; nhất trí đẩy mạnh các dự án nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi.

Khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân, hai nhà lãnh đạo cho rằng sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước chính là động lực để thúc đẩy quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế…

Chiều 23-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover và Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel; phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont. (Mời xem thêm thông tin mới cập nhật sáng nay trên www.sggp.org.vn).

TTXVN