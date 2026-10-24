Khám bệnh, tặng quà 1.000 hộ dân biên giới Việt Nam - Lào

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở biên giới Việt Nam - Lào

Sáng 24-10, tại cột mốc 591, thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Hướng Lập thuộc Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn thiện nguyện “Theo dấu chân bác sĩ”, các nhà hảo tâm, Cụm bản La Cồ và Đại đội Biên phòng 321 (Lào) tổ chức chương trình giao lưu đối ngoại nhân dân, ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Khai mạc chương trình giao lưu đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào

Tại chương trình, các đại biểu và nhân dân hai bên biên giới cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, khẳng định mối quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước.

Tặng bánh kẹo cho học sinh

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn y, bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho khoảng 1.000 hộ dân hai bên biên giới, với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Đoàn khánh thành, bàn giao các công trình dân sinh với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng, gồm công trình “Ánh sáng đường biên” tại bản A Via, nhà ăn nội trú Trường PTDT nội trú La Cồ và 2 nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam – Lào.

Tặng 2 bộ bàn ghế ăn, 500 cuốn vở và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú La Cồ

Chương trình còn trao tặng 2 bộ bàn ghế ăn, 500 cuốn vở và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú La Cồ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở biên giới Việt Nam - Lào

Dịp này, đại diện chính quyền huyện Sê Pôn và Đại đội Biên phòng 321 trao giấy khen của chính quyền tỉnh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh Savannakhet cho tập thể Đồn Biên phòng Hướng Lập và các cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác phối hợp, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị và bảo vệ biên giới Việt Nam – Lào.

VĂN THẮNG - MINH TIẾN