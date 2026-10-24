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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tham quan phố cổ Hội An

SGGPO

Ngày 24-10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đến tham quan đô thị cổ Hội An và dâng hoa tại Tượng đài Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (Kazik).

Học sinh tặng hoa chào mừng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến tham quan phố cổ Hội An
Học sinh tặng hoa chào mừng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến tham quan phố cổ Hội An

Cùng đi với đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.

Trong hành trình trải nghiệm đô thị di sản, Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn đại biểu tản bộ qua các tuyến phố cổ, tìm hiểu nét kiến trúc đặc trưng và sự giao thoa văn hóa thể hiện qua những mái ngói rêu phong, nhà gỗ truyền thống.

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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trên tuyến phố đi bộ

Đoàn dừng chân tham quan Đình làng Cẩm Phô - không gian văn hóa, tín ngưỡng gắn liền với đời sống cộng đồng cư dân địa phương; Hội quán Quảng Đông - công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu, ghi dấu ấn của cộng đồng người Hoa trong lịch sử hình thành, phát triển thương cảng Hội An.

Thủ tướng Donald Tusk cùng các thành viên trong đoàn đến Công viên Kazik (số 138 đường Trần Phú) dâng hoa tại Tượng đài Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski, ghi nhận những đóng góp của vị kiến trúc sư người Ba Lan trong công cuộc nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.

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Thủ tướng Donald Tusk dâng hoa tại Tượng đài Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski

Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (1944-1997), được người dân địa phương gọi thân mật là Kazik, có đóng góp quan trọng trong quá trình nghiên cứu, lập hồ sơ đề cử đô thị cổ Hội An để UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999. Công viên Kazik được xây dựng năm 2007 ngay trung tâm phố cổ nhằm ghi nhớ những đóng góp của ông đối với di sản Hội An nói riêng và miền Trung nói chung.

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Thủ tướng Donald Tusk và đoàn đại biểu tham quan phố cổ Hội An
NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH

Từ khóa

Donald Tusk Nguyễn Thị Anh Thi Cảng Hội An Đại biện lâm thời Đô thị cổ Hội An

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