Tạo thêm xung lực thúc đẩy hợp tác Việt Nam với Lào, Campuchia

Hôm nay 8-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Lào và Campuchia từ ngày 8 đến 10-10. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam với hai nước láng giềng mà trọng tâm là đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tế.

Làm sâu sắc hơn các quan hệ hữu nghị

Theo Bộ Ngoại giao, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia. Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào và quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.

Xử lý chuối sau thu hoạch tại nhà máy Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (Việt Nam) ở tỉnh Kratie, Campuchia. Ảnh: Bảo Vân

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường thông tin, trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực thiết thực, phù hợp với lợi ích của mỗi nước. Trong đó, quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng.

Việt Nam - Lào sẽ phối hợp chặt chẽ để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới, trong khi đó, Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đồng thời chuyến thăm còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào và Campuchia, nhất là trong thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng, chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng, để hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với hai nước láng giềng có bước chuyển mạnh mẽ hơn. Cụ thể, với Lào, mục tiêu kim ngạch thương mại hướng tới 10 tỷ USD, với Campuchia là sớm đạt 20 tỷ USD.

Mở rộng hơn hợp tác kinh tế

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Lào, Campuchia đang có những chuyển biến tích cực. Với Lào, năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Lào với khoảng 300 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 7 tỷ USD. Lào cũng đứng đầu trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Hiện hai bên đang tìm cách khai thác tốt hơn tiềm năng, nhất là về kết nối hạ tầng, năng lượng, thương mại và đầu tư. Kỳ vọng về tương lai hợp tác giữa hai nước, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho biết, kết nối giao thông và logistics là mắt xích quan trọng nhất trong giai đoạn phát triển hiện nay; mong muốn hai bên thúc đẩy các dự án lớn như đường cao tốc Hà Nội - Vientiane và dự án đường sắt Lào - Việt Nam, giúp Lào trở thành quốc gia kết nối khu vực, tạo điều kiện mở rộng vận tải logistics bằng đường biển qua lãnh thổ Việt Nam.

Với Campuchia, thương mại, đầu tư và du lịch là những động lực quan trọng của quan hệ. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ mở ra cơ hội hình thành hệ sinh thái gắn kết kinh tế toàn diện hơn giữa Việt Nam - Campuchia. Trước hết là thúc đẩy việc đưa tuyến đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh đi vào sử dụng theo kế hoạch vào cuối năm 2027 sau khi hai bên đã thống nhất điểm kết nối.

Hai bên cũng sẽ ưu tiên phát triển kết nối hạ tầng năng lượng thông qua việc kết nối hệ thống truyền tải điện, hình thành cơ chế mua bán xăng, dầu, khí hóa lỏng để đảm bảo nhu cầu phát triển và an ninh năng lượng của hai nước.

MINH DUY - PHƯƠNG ANH