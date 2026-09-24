Lâm Đồng: Bùn cát đỏ tràn xuống đường, nhiều xe bị lún, trượt ngã

Lũ cát đỏ bất ngờ tràn xuống đường ĐT.715, đoạn qua xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng), phủ kín mặt đường, kéo dài hàng chục mét, có nơi cát dày khiến nhiều xe bị lún, trượt ngã.