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Lâm Đồng: Bùn cát đỏ tràn xuống đường, nhiều xe bị lún, trượt ngã

SGGPO

Lũ cát đỏ bất ngờ tràn xuống đường ĐT.715, đoạn qua xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng), phủ kín mặt đường, kéo dài hàng chục mét, có nơi cát dày khiến nhiều xe bị lún, trượt ngã.

Lâm Đồng: Lũ cát đỏ tràn xuống đường, nhiều xe bị lún, trượt ngã
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TIẾN THẮNG - THANH QUANG

Từ khóa

Lũ cát đỏ Mũi Né Quốc lộ 1 đường ĐT.715 xã Hàm Thuận tỉnh Lâm Đồng

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