Thế giới sáng 25-10: Ông Kim Jong-un trở về nước, căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn

Quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc có bước tiến mới sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong khi đó, biến động an ninh tại Trung Đông, Nigeria, biểu tình ở Israel cùng lũ lụt nghiêm trọng tại Mỹ đang là những tâm điểm quốc tế đáng chú ý sáng 25-10.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cầu Tân Áp, Lục Giang, ngày 24-10. Ảnh: XINHUA

Ông Kim Jong-un trở về Triều Tiên bằng đường bộ

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trở về Triều Tiên bằng đường bộ sau chuyến thăm thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Trong chuyến thăm ngày 24-10, ông Kim Jong-un đi qua cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục, kết nối hai nước, đồng thời đến thăm khu tưởng niệm các binh sĩ Trung Quốc tham gia Chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị được hình thành trong chiến tranh giữa hai nước.

Houthi tuyên bố tấn công các mục tiêu tại Saudi Arabia

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã dùng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái tấn công nhiều mục tiêu hạ tầng, năng lượng và quân sự của Saudi Arabia trong 24 giờ qua.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cho biết, nhóm này nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh trong hai đợt, sân bay King Fahd ở Dammam, sân bay Najran và căn cứ không quân Khamis Mushait. Houthi cũng tuyên bố tấn công cơ sở của Tập đoàn Saudi Aramco tại Yanbu, nhà máy lọc dầu Rabigh, các trạm bơm dầu thô và đường ống Đông - Tây.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo hướng về Yanbu và Taif. Lực lượng phòng vệ dân sự Saudi Arabia ghi nhận mảnh vỡ tên lửa tại một số địa phương, song chưa xác nhận các mục tiêu mà Houthi nêu có bị đánh trúng hay mức độ thiệt hại.

Lực lượng phòng vệ dân sự Saudi Arabia ghi nhận mảnh vỡ tên lửa tại một số địa phương. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ dân sự Saudi Arabia

Nigeria: Tấn công bằng súng, ít nhất 40 người thiệt mạng

Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do các tay súng gây ra tại làng Binnari, bang Taraba, miền Đông Bắc Nigeria. Các đối tượng cướp phá, lấy đi lương thực và hàng hóa tại các cửa hàng trong làng.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại miền Bắc Nigeria tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực này đang chứng kiến sự gia tăng các vụ tấn công do những nhóm tội phạm có vũ trang thực hiện. Các nhóm này thường đột kích các ngôi làng, bắt cóc người dân để đòi tiền chuộc và cướp gia súc.

Israel: Hàng ngàn người biểu tình

Hàng ngàn người Israel tập trung tại Quảng trường Con tin ở thành phố Tel Aviv, phản đối Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trước cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra ngày 27-10.

Cuộc biểu tình do Hội đồng Tháng Mười, tổ chức quy tụ thân nhân các nạn nhân, người sống sót và con tin trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7-10-2023 phát động. Người biểu tình yêu cầu thành lập ủy ban điều tra độc lập về những thất bại an ninh khiến Israel không ngăn chặn được vụ tấn công. Chính phủ của ông Netanyahu đến nay chưa chấp thuận yêu cầu này.

Đám đông tập trung tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv phản đối Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu Ảnh: Marcelo Sznaidman, Phong trào Biểu tình ủng hộ dân chủ

Mỹ: Hàng trăm người phải sơ tán vì lũ lụt nghiêm trọng

Mưa lớn nhiều ngày gây lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực Four Corners, nơi tiếp giáp 4 bang Arizona, Colorado, New Mexico và Utah của Mỹ. Nước từ vùng núi Colorado dồn về khiến các sông San Juan, Animas dâng cao, gây ngập diện rộng tại bang New Mexico.

Khoảng 2.000 người ở khu vực Farmington bị ảnh hưởng, ít nhất hàng trăm người cần được cứu hộ. Lực lượng Vệ binh Quốc gia New Mexico đã dùng trực thăng, xuồng và phương tiện lội nước đưa người dân mắc kẹt, trong đó có người trên mái nhà, đến nơi an toàn.

HÀ TRANG