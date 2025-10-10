Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin

Ngày 9-10, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết cuộc họp nội các an ninh ban đầu dự kiến ​​diễn ra lúc 5 giờ chiều đã bị trì hoãn một tiếng rưỡi mà không rõ lý do. Theo Kênh 12, một trong những lý do gây ra sự chậm trễ này là do các cuộc thảo luận chuyên sâu đang diễn ra liên quan đến danh sách tù nhân an ninh Palestine sẽ được thả theo thỏa thuận mà Israel và Hamas vừa đạt được về giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Tình nguyện viên tại quảng trường Con tin ở Tel Aviv vui mừng khi biết thỏa thuận vừa đạt được giữa Israel và Hamas. Ảnh: Times of Israel

Tờ Times of Israel cho biết, cuộc họp toàn thể nội các để bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận vừa đạt được giữa nước này và Hamas nhằm bảo đảm việc trả tự do cho các con tin ở Gaza dự kiến ​​sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối, giờ địa phương, tức 0 giờ ngày 10-10. Truyền thông Israel nhận định, dự kiến ​​sẽ có đa số phiếu ủng hộ. Quá trình trao đổi con tin sẽ diễn ra trong vòng 72 giờ ngay sau khi thỏa thuận được phê chuẩn.

Trước đó, Israel cho biết bản dự thảo cuối cùng của giai đoạn đầu trong thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas đã được tất cả các bên ký tại Ai Cập.

Trước thông tin Israel và phong trào Hamas đạt được thỏa thuận về giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất tại Dải Gaza, lãnh đạo các nước trên thế giới hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của các bên. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ đầy đủ thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất và nắm bắt các cơ hội mà văn kiện này mang lại. Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc, ông Guterres cho biết Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ toàn diện cho việc triển khai thực hiện thỏa thuận này.

Cùng ngày, kênh truyền hình Al-Araby của Qatar dẫn các nguồn tin cho biết đàm phán cho giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn/trao đổi con tin ở Gaza sẽ bắt đầu một ngày sau khi các con tin được phóng thích.

Ngày 9-10, Ai Cập đã điều động một đoàn xe viện trợ nhân đạo tới Dải Gaza, chuyến đầu tiên kể từ khi đạt được thỏa thuận về giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực này.

Đài truyền hình Al-Qahera News của Ai Cập đưa tin, đoàn xe chở hàng ngàn tấn lương thực, gồm gạo, mì ống, bột mì và sữa bột trẻ em, cùng thuốc men và vật tư y tế, đã khởi hành trong không khí phấn khởi và lạc quan. Đoàn xe đã vượt qua cửa khẩu Rafah - tuyến nối duy nhất giữa bán đảo Sinai và Dải Gaza - và di chuyển tới cửa khẩu Kerem Shalom để phía Israel kiểm tra trước khi vào Dải Gaza.

Tin liên quan Thận trọng với thỏa thuận hòa bình cho Dải Gaza

HẠNH CHI