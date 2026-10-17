Thư ký Báo chí Nhà Trắng rời vị trí sau 5 ngày

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia đã rời vị trí sau 5 ngày làm việc, trong bối cảnh đối mặt sức ép từ truyền thông và những câu hỏi liên quan quá trình hành nghề luật.

Theo kênh Sky News, ngày 16-10, trước biến động nhân sự đột ngột, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai lên tiếng bênh vực bà Katie Zacharia và cho rằng giới truyền thông đối xử bất công với tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia. Ảnh: SKY NEWS

Tổng thống Donald Trump chia sẻ, ông đã trực tiếp trao đổi với bà Zacharia, khuyên bà cân nhắc về vị trí Thư ký Báo chí Nhà Trắng và khẳng định sẽ tôn trọng quyết định cá nhân của bà Zacharia.

Bà Katie Zacharia bắt đầu đảm nhiệm công việc tại Nhà Trắng từ ngày 12-10 và có cuộc họp báo đầu tiên kéo dài khoảng 14 phút ngày 13-10. Tuy nhiên, tranh cãi truyền thông sau đó bùng nổ khi dư luận xoáy sâu vào lý lịch của tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng.

Dù sở hữu bằng luật tại một trường đại học thuộc bang California, bà Zacharia thừa nhận bản thân từng trượt kỳ thi sát hạch luật sư - điều kiện bắt buộc để hành nghề luật hợp pháp tại Mỹ.

Nhằm xoa dịu khủng hoảng truyền thông, bà Zacharia tham gia chuỗi phỏng vấn trên kênh Fox News với người dẫn chương trình Sean Hannity và chương trình Fox & Friends, nhưng các nỗ lực này đều không mang lại hiệu quả.

Theo các nguồn tin, bà Katie Zacharia thừa nhận áp lực công việc của một Thư ký Báo chí tại Nhà Trắng lớn hơn nhiều so với hình dung ban đầu và quyết định rút khỏi vị trí trên.

Việc bà Katie Zacharia rời chức vụ chỉ sau chưa đầy 1 tuần làm việc diễn ra trong thời điểm Chính phủ Mỹ đang bước vào giai đoạn vận động nước rút trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11. Nhà Trắng vẫn chưa công bố thông tin chính thức về nhân sự sẽ kế nhiệm vị trí này.

PHƯƠNG NAM