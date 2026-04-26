Nổ súng tại sự kiện của Nhà Trắng, Tổng thống Trump phải sơ tán

Tối 25-4 theo giờ Mỹ (tức sáng 26-4 giờ Việt Nam), một loạt tiếng súng đã vang lên tại sự kiện tiệc tối thường niên của hiệp hội phóng viên Nhà Trắng, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân phải sơ tán khẩn cấp.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các khách mời có mặt tại sự kiện tìm chỗ ẩn náu dưới bàn. Ảnh: CNN

Vụ việc xảy ra tại khách sạn Washington Hilton chỉ vài phút sau khi bữa tiệc bắt đầu. Theo nguồn tin từ lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường, có khoảng 7-8 tiếng súng vang lên. Tổng thống Trump và phu nhân cùng Phó Tổng thống J.D.Vance, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ngay lập tức đã được sơ tán an toàn.

Đây là buổi dạ tiệc đầu tiên của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng mà ông Trump tham dự với tư cách tổng thống đương nhiệm và dự kiến sẽ có bài phát biểu. Phóng viên Kaitlan Kollins của kênh truyền hình CNN xác nhận một tay súng đã bị bắn chết tại buổi tiệc.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết kẻ xả súng đã bị bắt giữ, đồng thời khen ngợi lực lượng thực thi pháp luật đã hành động “nhanh chóng và dũng cảm”. Tổng thống cho biết ông đang trở về Nhà Trắng theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật và sẽ tổ chức họp báo tại Nhà Trắng. Ông cũng cho biết bữa tối sẽ được lên lịch lại trong vòng 30 ngày.

Theo nhận định của Andrew McCabe, chuyên gia phân tích cấp cao về thực thi pháp luật của CNN, việc có quá nhiều lãnh đạo chính phủ cùng có mặt trong một phòng, cùng một thời điểm tạo ra "nguy cơ rất lớn cho đủ loại vấn đề".

KHÁNH HƯNG