Mỹ bắn hạ đối tượng nổ súng gần Nhà Trắng

Mật vụ Mỹ cho biết, các sĩ quan tại một chốt kiểm soát của Nhà Trắng đã phản ứng trước các tiếng súng vào tối 23-5, một nghi phạm nổ súng đã bị bắn hạ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đấu súng trước Nhà Trắng. Ảnh: X

Theo CNN, người phát ngôn Cơ quan mật vụ Mỹ cho biết vụ việc xảy ra lúc 18 giờ (giờ miền Đông nước Mỹ), khi một người đàn ông tiếp cận chốt kiểm soát bên ngoài khu phức hợp Nhà Trắng rồi bất ngờ nổ súng vào các nhân viên an ninh. Nghi phạm sau khi bị trúng đạn từ phía an ninh đã bị thương và tử vong tại bệnh viện địa phương.

Quan chức Mỹ cho biết nghi phạm được xác định là một người có bất ổn về tâm lý, đồng thời cho biết thêm rằng một "lệnh cấm tiếp cận" đã được ban hành đối với nghi phạm này trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại khu nhà ở của Nhà Trắng lúc xảy ra vụ việc và không bị ảnh hưởng. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã được báo cáo về vụ nổ súng.

Theo lời các nhân chứng, đã có hàng chục tiếng súng gần Nhà Trắng thời điểm khoảng 18 giờ. Khu vực sau đó bị phong tỏa trong khoảng 40 phút. Các phóng viên tác nghiệp tại bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng được yêu cầu di chuyển vào phòng họp báo trú ẩn. Khu vực bãi cỏ phía Bắc và phòng họp báo Nhà Trắng được phong tỏa trong gần 1 giờ.

Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết, FBI đang hỗ trợ Cơ quan mật vụ Mỹ điều tra vụ nổ súng gần khuôn viên Nhà Trắng. Vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau vụ nổ súng khác gần Nhà Trắng trong thời gian diễn ra tiệc tối của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng.

KHÁNH MINH