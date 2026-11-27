Hôm nay 27-11, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cùng Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS) lần thứ 11.

Theo Bộ Ngoại giao, đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào, đồng thời là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí sau khi được Quốc hội Lào khóa X bầu giữ chức Thủ tướng.

Dự án điện gió của Tập đoàn T&T Việt Nam tại Lào. Ảnh: MG

Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến song phương đầu tiên tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào, đồng thời thể hiện sự kế thừa và tiếp nối nhất quán truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước qua các thế hệ lãnh đạo.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Với 300 dự án tại Lào, tổng vốn đăng ký hơn 7 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào.

Trong đó, nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng hai nước sẽ tiến hành hội đàm chính thức, cùng trao đổi và đánh giá toàn diện tình hình quan hệ hợp tác song phương trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận và nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất. Trên cơ sở đó, hai bên sẽ đề ra phương hướng, định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Một nội dung có ý nghĩa quan trọng trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith là tham dự Hội nghị Cấp cao CLMV 12 do Việt Nam chủ trì và Hội nghị Cấp cao ACMECS 11 do Việt Nam phối hợp Myanmar tổ chức, cùng diễn ra trong ngày 28-11.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, sự tham gia của Lào tại hai hội nghị thể hiện sự ủng hộ và đồng hành tích cực đối với Việt Nam trên cương vị nước chủ nhà. Đồng thời, sự tham gia của Lào phản ánh sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong các vấn đề khu vực; thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tiểu vùng Mê Công hòa bình, ổn định, đoàn kết, liên kết và phát triển bền vững, vì lợi ích của các quốc gia và người dân trong khu vực.

MINH DUY - PHƯƠNG ANH