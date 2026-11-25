Tối 24-11, Bộ Ngoại giao cho biết, Hội nghị Cấp cao Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 28-11.

Bộ Ngoại giao họp về tình hình chuẩn bị Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11, tháng 10-2026. Ảnh: Q. HOA

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác 4 nước Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mê Công (ACMECS), tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Các hội nghị sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

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MINH DUY